In Klinik: Thommy Schmelz' Frau Kathrin gibt ein Update

Erleichterung bei den Fans von Thommy Schmelz: Nach seiner erneuten Einlieferung ins Krankenhaus wegen einer vermuteten Magenblutung gibt es nun endlich positive Nachrichten. Seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz meldete sich in einer Instagram-Videobotschaft aus Mallorca zu Wort und berichtete nach Gesprächen mit den behandelnden Ärzten von einer Besserung seines Zustands. Der Goodbye Deutschland-Star wird weiterhin mit Blut und Eisen versorgt, doch sein Stuhlgang normalisiert sich bereits wieder. Am Donnerstag soll dem Realitystar noch einmal Blut abgenommen werden, bevor die Ärzte entscheiden, ob er das Krankenhaus verlassen darf.

Für Kathrin wäre eine Entlassung ihres Mannes nicht nur eine riesige Erleichterung, sondern auch das schönste Geburtstagsgeschenk. "Das wäre natürlich für mich der absolut größte Wunsch, den ich für morgen hätte, weil ich habe morgen Geburtstag und ich wäre ganz, ganz glücklich und das wäre das schönste Geschenk für mich, wenn mein Thommy morgen zu mir nach Hause kommen darf und an meinem Geburtstag bei mir ist", erklärte sie gegenüber ihrer Instagram-Community. Die Hoffnung, dass das Paar gemeinsam feiern kann, statt getrennt durch den Klinikalltag zu sein, ist groß.

Seit seiner Einlieferung am vergangenen Montag bangte die Familie um Thommy. Kathrin hatte die Nachricht über den erneuten Krankenhausaufenthalt auf Instagram verkündet und mit einem Foto seines Handgelenks mit mehreren Zugängen die dramatische Situation verdeutlicht. Der Auswanderer hat bereits schwere gesundheitliche Krisen durchgestanden. Vor rund einem halben Jahr kämpfte er sogar um sein Überleben, nachdem ein hochaggressiver Pilz nach einer Lungen-OP seine Lunge befallen hatte. Die Folge waren ein Loch in der Lunge, Intensivstation, Beatmung und künstliches Koma. Erst Ende August durfte der Vox-Star wieder nach Hause zu Kathrin.

Instagram / mermischmelz Kathi und Thommy Schmelz, August 2025

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / thommyschmelz Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars