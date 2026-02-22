Olympiasieg & Social-Media-Star: Jutta Leerdam und Co.

Jutta Leerdam (27) hat bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina für einen großen Moment gesorgt: Die niederländische Eisschnellläuferin gewann am 9. Februar die Goldmedaille über 1.000 Meter. Ihr Freund und Verlobter, der US-Boxer und Influencer Jake Paul (29), verfolgte den Triumph emotional im Publikum mit und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Mit ihrem sportlichen Erfolg hat Jutta nicht nur eine olympische Medaille gewonnen, sondern auch ihren Kritikern gezeigt, dass sie trotz ihres glamourösen Lifestyles, den sie mit ihren rund 6,4 Millionen Instagram-Followern teilt, zu Höchstleistungen fähig ist. Die 27-Jährige wird immer wieder für ihren luxuriösen Lebensstil kritisiert, zu dem Privatjet-Flüge und Bootstrips gehören. Am Sonntag steht für die Sportlerin ihr nächster Wettkampf an, wenn sie über die 500-Meter-Distanz antreten wird, wie RTL berichtet.

Die Olympischen Winterspiele 2026 sind durch die sozialen Medien allgegenwärtig geworden. Neben Jutta gehören auch andere Sportlerinnen zu den größten Social-Media-Stars bei Olympia. Freestyle-Skierin Eileen Gu (22), die seit 2019 für China antritt, konnte am Montag eines ihrer Ziele nicht erreichen: Im Slopestyle stürzte sie im dritten Lauf und holte statt Gold Silber. Der 22-Jährigen folgen rund 2,6 Millionen Menschen auf Instagram. Einen traurigen Hintergrund hat die Aufmerksamkeit für Lindsey Vonn (41): Die 41-jährige US-Skistar stürzte bei der Olympia-Abfahrt und musste operiert werden. In einem emotionalen Statement auf ihrem Instagram-Account mit rund 3,5 Millionen Abonnenten schrieb sie am 9. Februar: "Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben."

Jutta und Jake sind seit April 2023 offiziell ein Paar, nachdem der Influencer-Boxer der Eisschnellläuferin eine Direktnachricht auf Instagram geschickt hatte. Die beiden hatten sich für eine Podcast-Teilnahme verabredet, doch daraus entwickelte sich mehr. Im März 2025 folgte schließlich der Heiratsantrag, und das Paar teilte öffentlich mit, dass sie sich darauf freuen würden, für immer zusammen zu sein. Während Jutta in Mailand-Cortina um Medaillen kämpft, steht Jake Paul trotz eines doppelten Kieferbruchs weiterhin im Rampenlicht und verdient Millionen mit seinen Boxkämpfen und seiner Influencer-Karriere.

Getty Images Jutta Leerdam 2025

Getty Images Skifahrerin Eileen Gu

Getty Images Lindsey Vonn reagiert beim Abfahrtstraining der Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo