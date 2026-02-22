William Shatner (94) kündigt Heavy-Metal-Album an

Mit 94 Jahren drückt er nicht auf die Bremse, sondern aufs Verzerrpedal: William Shatner (94) überrascht seine Fans mit einem Schritt, den für 2026 sicher niemand auf der Bingokarte hatte. Der einstige Kultdarsteller kündigt ein eigenes Heavy-Metal-Album an – und inszeniert die Nachricht mit sichtbarer Spielfreude. Auf Instagram zeigt er sich mit E-Gitarre, lässig, fast schelmisch, und liefert gleich die passende Kampfansage. "Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt erkunde ich die Verzerrung." Statt leiser Töne verspricht die Ankündigung donnernde Riffs, große Gesten und einen Künstler, der auch jenseits der 90 keinerlei Lust auf Ruhestand erkennen lässt.

Musikalisch greift der Schauspieler tief ins Regal der Rockgeschichte. Gemeinsam mit Szenegrößen interpretiert er ikonische Songs von Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest – eine Auswahl, die keinen Zweifel an der Marschrichtung lässt. Doch der Ausflug bleibt kein reines Nostalgieprojekt: Auch eigenes Material soll auf der Platte landen. "Mit 94 Jahren wird man nicht ruhiger. Man dreht die Lautstärke hoch", erklärt William. Und als wäre das noch nicht deutlich genug, folgt die nächste Ansage. "Also macht euch bereit. Wir werden kühn headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat. Bleibt dran. Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr."

Seinen Platz in der Popkultur sicherte William die Rolle des Captain Kirk in Star Trek, die ihn weltweit zur Ikone machte. Später bewies er Serienausdauer in "T. J. Hooker" und brillierte in "Boston Legal", was ihm zwei Golden Globes sowie einen Emmy einbrachte. Dass Abenteuerlust für ihn keine Drehbuchfrage ist, zeigte er 2021 eindrucksvoll: Mit Blue Origin flog er tatsächlich ins All und schrieb als damals ältester Raumfahrer Geschichte. Kurz vor seinem 95. Geburtstag demonstriert der Entertainer nun erneut, dass Altersklischees bei ihm wirkungslos verpuffen. Statt Rückzug geht er über zum nächsten Akt – laut, elektrisch und maximal unerwartet.

Getty Images William Shatner bei den 52nd Annual Saturn Awards in Universal City, Kalifornien, Februar 2025

United Archives GmbH / ActionPress William Shatner und Leonard Nimoy in "Star Trek V - Am Rande des Universums"

Actionpress / ZUMA Press Wire Service William Shatner mit seiner Weltraum-Crew