"Mussolini"-Dreh hätte Robert Downey Jr. fast Leben gekostet

Robert Downey Junior (60) ist heute weltweit als Tony Stark aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt, doch lange vor seiner Karriere als Iron Man hätte eine gefährliche Situation am Set seinen Tod bedeuten können. Bei den Dreharbeiten zur Miniserie "Mussolini: The Untold Story" aus dem Jahr 1985 wäre der damals noch junge Schauspieler beinahe in den rotierenden Propeller eines Flugzeugs gelaufen. Robert spielte in der rund siebenstündigen Produktion die Rolle des jungen Bruno Mussolini, während George C. Scott die Hauptrolle des italienischen Diktators übernahm. Die Dreharbeiten in Jugoslawien verliefen unter schwierigen Bedingungen, wie Robert jetzt gegenüber dem Interview Magazine verriet.

Die lebensgefährliche Szene ereignete sich, als Robert an einem Flugzeug vorbeilaufen sollte, während zeitgleich George in einer Nahaufnahme gefilmt wurde. "Ich wäre fast in diesen verdammten Propeller gerannt. Es ergab Sinn für mich, da durchzulaufen. Es schien, als wäre mein Ziel auf der anderen Seite davon", erinnerte sich der Schauspieler an den Vorfall. Sein Co-Star Gabriel Byrne (75) konnte ihn in letzter Sekunde zurückreißen und rettete ihm damit das Leben. Doch die Rettungsaktion sorgte für weiteren Ärger am Set, denn George ärgerte sich über die versaute Aufnahme und brüllte: "Du dummes Arschloch! Pass auf, wohin du gehst", wie Robert berichtet.

Die Bedingungen am Set waren generell schwierig, wie Robert berichtete. Besonders George, der für sein aufbrausendes Temperament bekannt war, machten die Dreharbeiten zu schaffen. Zudem las Regisseur William A. Graham laut Roberts Aussage lieber in seinem Angelmagazin, statt sich um die Regie zu kümmern. Die Miniserie, in der Robert eine seiner ersten Rollen spielte, erhielt laut Kino.de zwar ansehnliche Reaktionen, versank jedoch zwischen den vielen Highlights in den Filmografien der beteiligten Schauspieler. Roberts Karriere hatte 1970 mit einer kleinen Rolle in dem Spielfilm "Pound" begonnen, bevor in den darauffolgenden Jahren nur spärlich weitere Rollen folgten.

Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024

Getty Images Robert Downey Jr. gewinnt einen Oscar, März 2024

Getty Images Gabriel Byrne, Schauspieler