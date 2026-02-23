Liza Minnelli beklagt Rollstuhlzwang bei Oscar-Verleihung

Liza Minnelli (79) hat schwere Vorwürfe gegen die Oscar Academy erhoben. In ihren Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This", die am 10. März erscheinen, schreibt die 79-jährige Schauspielerin, dass sie 2022 vor ihrem Auftritt bei der Verleihung "unerklärlicherweise" dazu gezwungen wurde, in einem Rollstuhl zu sitzen. Liza trat damals gemeinsam mit Lady Gaga (39) auf, um den Award für den besten Film zu präsentieren. Die Academy habe ihr keine Wahl gelassen: Entweder sie sitze im Rollstuhl oder sie dürfe gar nicht auftreten. Als Begründung seien ihr Alter und angebliche Sicherheitsbedenken genannt worden, da sie aus dem Regiestuhl rutschen könnte, auf dem sie eigentlich sitzen sollte. "Das war Schwachsinn", schreibt sie in dem vorab von Variety veröffentlichten Auszug des Buches.

Die Entscheidung hatte konkrete Folgen für Lizas Auftritt. Sie hatte ursprünglich geplant, in einem höheren Regiestuhl zu sitzen, von dem aus sie den Teleprompter mit dem Text hätte ablesen können. Im Rollstuhl saß sie jedoch viel tiefer und konnte das Gerät über sich nicht richtig lesen. "Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie gegen Ihren Willen vor einem Live-Publikum herausgerollt würden und nicht gut sehen könnten?", schreibt sie in ihren Memoiren. Als sich Liza auf der Bühne verhaspelte, sprang Lady Gaga ein und tröstete sie mit den Worten "Ich bin für dich da", während sie sich über die Schauspielerin beugte. Liza wirft der Sängerin in ihrem Buch vor, sich dabei als "großherzige Heldin" inszeniert zu haben.

Michael Feinstein, ein langjähriger Kollege von Liza, der das Buch gemeinsam mit ihr geschrieben hat, hatte bereits 2022 in der Sendung "The Jess Cagle Show" von dem Vorfall berichtet. Er behauptete damals, Liza sei "sabotiert" worden und habe erst kurz vor ihrem Auftritt vom vermeintlichen Rollstuhlzwang erfahren. In ihren Memoiren schreibt Liza auch über ihre schwierige Kindheit, in der sie bereits mit 13 Jahren zur Pflegerin ihrer Mutter Judy Garland (†47) wurde. Die legendäre Schauspielerin starb 1969 an einer versehentlichen Überdosis, als Liza 23 Jahre alt war.

Imago Lady Gaga und Liza Minnelli präsentieren den Oscar für den besten Film bei den 94. Academy Awards im Dolby Theatre, März 2022

Getty Images Lady Gaga und Liza Minnelli bei den Oscars 2022

Getty Images Liza Minnelli und ihre Mutter Judy Garland im Jahr 1965