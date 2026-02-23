Romantik pur: Wie Dua Lipa und Callum Turner sich fanden

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) schweben seit Anfang 2024 auf Wolke sieben. Die Sängerin und der britische Schauspieler sorgten erstmals im Januar 2024 für Liebesgerüchte, als sie bei der Premierenfeier von "Masters of the Air" gesichtet wurden. Damals spielten beide die Beziehung noch herunter – Callum gab Fotografen gegenüber schlicht "kein Kommentar" zur Antwort. "Dating ist insgesamt einfach ein bisschen verwirrend", sagte Dua Lipa noch dem Rolling Stone und ergänzte: "Es funktioniert entweder über gemeinsame Freunde oder Menschen, denen man vertraut – denn als öffentliche Person ist das alles andere als unkompliziert." Worte, die plötzlich einen ganz neuen Klang bekamen. Eine Quelle bestätigte gegenüber dem Magazin Us Weekly, dass Dua und Callum tatsächlich romantisch involviert seien und eine "unglaubliche Verbindung" hätten. Schon wenige Wochen später wurde es offizieller: Dua traf Callums Mutter Rosemary bei seiner Geburtstagsfeier.

Im Februar 2024 tauchten die beiden bei der BAFTA-After-Party auf. Sie flogen gemeinsam nach Mexiko, wo sie Arm in Arm gesichtet wurden, danach ging es zu einem romantischen Date nach Paris. "Dua und Callum verbringen fast ihre gesamte Zeit zusammen und sind nahezu unzertrennlich", verriet eine Quelle dem Magazin. Den absoluten Höhepunkt dieser ersten gemeinsamen Monate erlebten die zwei dann beim legendären Glastonbury Festival in Somerset, England. Während Dua mit fünf Outfit-Wechseln die Bühne rockte und Hunderttausende zum Kochen brachte, stand Callum brav im Publikum und feuerte seine Freundin an. Die Sängerin teilte süße Fotos auf Instagram, auf denen Callum ihr einen Kuss auf den Kopf gibt. Kein Zweifel mehr: Diese Liebe war sehr real. Im Mai 2025 folgte dann der offizielle Red-Carpet-Auftritt bei der Met Gala, wo sie in abgestimmten schwarzen Looks für Aufsehen sorgten – Callum im klassischen Smoking, Dua in Chanel.

Im Juni 2025 machte Dua schließlich die Verlobung öffentlich. "Es ist sehr aufregend. Diese Entscheidung, zusammen alt zu werden, ein Leben zu sehen und einfach für immer beste Freunde zu sein – es ist ein wirklich besonderes Gefühl", schwärmte sie gegenüber der britischen Vogue. Wie innig die Verbindung ist, zeigte sie zuletzt auch im Februar 2026: Zu Callums 36. Geburtstag postete sie ein Karussell mit gemeinsamen Bildern auf einer Yacht, in der Natur und am Meer und gratulierte ihm mit liebevollen Worten als ihrem "always and forever". Wann die beiden vor den Altar treten, ist noch nicht bekannt. Doch bestimmt lässt Dua ihre Fans zumindest ein wenig daran teilhaben.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Februar 2025