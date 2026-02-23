Denise Richards enthüllt ihr Fitnessgeheimnis mit 55 Jahren

Denise Richards (55) feierte am 17. Februar ihren 55. Geburtstag und verblüfft ihre Fans weiterhin mit ihrer beneidenswerten Figur. Die Schauspielerin, die in den Neunzigerjahren als Pin-up-Girl bekannt wurde und unter anderem als Bond-Girl in "Die Welt ist nicht genug" glänzte, ist Mutter von drei Kindern und hat nach eigenen Angaben nur eine Schönheitsoperation durchführen lassen. "Ich habe nur meine Brüste machen lassen und ich bin sehr offen und ehrlich darüber", stellte sie laut Daily Mail klar. Ihr Geheimnis für ihren flachen Bauch liegt stattdessen in einem konsequenten Trainingsplan, der vor allem auf Pilates und Tanz setzt.

In einem Interview mit Self verriet Denise außerdem, dass sie sehr aktiv sei und genau herausgefunden habe, was für ihren Körper funktioniert. "Für mich sind es Pilates und Tanz. Meine Bauchmuskeln bekommen das beste Training mit meinem Pilates-Reformer", erklärte sie. Nach zwei Kaiserschnitten sei dies das Einzige gewesen, was ihren Bauch wieder flach bekommen habe. Gegenüber Huffpost betonte die Darstellerin zudem, wie wichtig Konsequenz im Training sei: "Mein Geheimnis, in Form zu bleiben, ist Beständigkeit. Wenn ich mich konsequent an meine Routine halte, dann fühle ich mich am besten." Zusätzlich zu ihrem Trainingsprogramm nutzt Denise die nicht-chirurgische Körperbehandlung Emsculpt Neo, ein Gerät, das elektromagnetische Impulse aussendet und 20.000 Muskelkontraktionen in 30 Minuten auslöst.

Auch bei ihrer Ernährung hat Denise in den vergangenen Jahren einiges umgestellt. Im Jahr 2019 stellte sie ihre Ernährung auf glutenfrei um, nachdem Zuschauer von "The Real Housewives of Beverly Hills" während einer Reunion-Episode auf ihre vergrößerte Schilddrüse hingewiesen hatten. "Ich hatte keine Ahnung, wie sehr unsere Ernährung unseren Körper wirklich beeinflussen kann und wie giftig Gluten für mich wirklich ist", schrieb sie damals an ihre Follower. Die Darstellerin aus "Two and a Half Men" isst zwar wieder Fleisch und Fisch, verzichtet aber auf drei große Mahlzeiten am Tag und bevorzugt stattdessen kleine Snacks. Gegenüber Women's Health verriet sie, dass sie gerne über den Tag verteilt frisch geschnittenes Gemüse, frischen Käse und Nüsse esse. Für die Familie koche sie aber nach wie vor gerne, etwa ein Brathähnchen mit Karotten und Kartoffeln.

Getty Images Denise Richards bei der New York Comic Con 2024 im Javits Convention Center, New York City

Getty Images Denise Richards bei der Netflix-Premiere von "aka Charlie Sheen" im Tudum Theater in Hollywood, 4. September 2025

Getty Images Denise Richards bei der Hollywood Christmas Parade zum 91. Jubiläum zugunsten von Marine Toys For Tots, Hollywood, 26. November 2023