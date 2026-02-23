Sohn Michael sieht Mark Consuelos zum Verwechseln ähnlich

Kelly Ripa (55) feierte am Wochenende das 25-jährige Bestehen ihrer Morgensendung "Live with Kelly and Mark". Anlässlich dessen teilte die Moderatorin eine Reihe von Aufnahmen auf Instagram, die bei der Jubiläumsfeier entstanden sind. Neben zahlreichen Bildern mit Ehemann Mark Consuelos (54) und den Kolleginnen und Kollegen sticht eines allerdings direkt ins Auge: der Schnappschuss mit Kelly, Mark und Sohn Michael – der seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht! Der 28-Jährige trägt einen grauen Anzug mit schwarzem Hemd, Mark einen schwarzen Anzug mit passendem Shirt, beide glatt rasiert, beide mit dunklem, kurz geschnittenem Haar. Mit seiner zur Seite gegelten Tolle und der transparenten Brille wirkt Michael wie die jüngere Kopie seines berühmten Vaters.

Die Überraschung wurde noch größer, als Michael seine Mutter während der Live-Sendung am Freitag besuchte und ihr Blumen überreichte – es war Kellys 6.000ste Show. Mark erinnerte daran, dass Michael gerade einmal vier Jahre alt war, als Kelly damals als Co-Moderatorin neben dem verstorbenen Regis Philbin (†88) in die Show einstieg. Michael selbst schwärmte von seinen Erinnerungen an die Sendung und nannte "die Sumpftour in Louisiana, bei der ich die Schlange auf dich geworfen habe" sowie "die Kochsegmente, alle Familien-Specials zu den Feiertagen" als besondere Momente. Kelly zeigte sich gerührt von der Überraschung und sagte zu ihrem Sohn: "Ich schaue dich einfach nur an und denke: Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Das ist so eine schöne Überraschung."

Kelly und Mark sind seit langem verheiratet und haben neben Michael noch zwei weitere Kinder: Tochter Lola ist 24 Jahre alt, Sohn Joaquin 22. Michael ist mittlerweile in die Fußstapfen seines Vaters getreten. In der Teenie-Serie Riverdale spielte er 2018 und 2021 eine jüngere Version der Figur Hiram Lodge, die sein Vater Mark verkörperte. "An der Seite meines Vaters zu spielen, war so eine surreale Erfahrung, aber wir hatten beide die beste Zeit", sagte Michael damals gegenüber People über die Zusammenarbeit. 2025 arbeitete er mit beiden Eltern zusammen – diesmal an einer Audio-Serie namens "Summer Breeze", die über die Produktionsfirma Milojo Productions der Familie produziert wurde.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihrem Sohn Michael

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Sohn Michael

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Sohn, Februar 2026