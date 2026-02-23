Charli XCX kontert Gordon Ramsays "BRAT"-Album-Spruch

Charli XCX (33) und Gordon Ramsay (59) sorgten in der Graham Norton Show für einen unterhaltsamen Schlagabtausch, als der berühmte Koch über das Album "BRAT" der Sängerin sprach. Die beiden Gäste waren in der Sendung, um ihre aktuellen Projekte zu bewerben – Charli ihren Film "The Moment" und Gordon seine Serie "Being Gordon Ramsay". Als Moderator Graham (62) das Thema auf Charlis Hit-Album und das Phänomen des "BRAT Summer" brachte, verriet Gordon, dass seine Töchter große Fans der Platte seien. Auf die Frage, ob seine Töchter das verkörperten, was "BRAT" bedeute, antwortete er: "Es ist einfach Attitüde. In Hülle und Fülle. Laute Lautstärke. Ich denke, je älter man wird, desto niedriger möchte man die Lautstärke haben."

Die Sängerin ließ diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen und konterte prompt mit einem trockenen Spruch. "Ich meine, ich habe das Gefühl, dass sie das auch von dir bekommen haben könnten", erwiderte die 33-Jährige schlagfertig. Das Publikum brach in tosenden Applaus aus, während Gordon in schallendes Gelächter ausbrach. Auch die weiteren prominenten Gäste auf dem Sofa – Benicio del Toro (59), Jennifer Garner (53) und Dave Grohl (57) – amüsierten sich sichtlich über den witzigen Austausch zwischen der Musikerin und dem 59-jährigen TV-Koch.

Für Charli ist der verbale Seitenhieb ein weiterer Moment in einer Phase, in der sie ohnehin intensiv im Rampenlicht steht. Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Aitchison heißt, sorgt derzeit nicht nur mit "BRAT" und dem dazugehörigen "Brat Summer"-Hype für Gesprächsstoff, sondern auch mit ihrem satirischen Mockumentary-Film "The Moment", in dem sie eine überzeichnete Version von sich selbst spielt. Gordon wiederum lässt in seiner Dokureihe "Being Gordon Ramsay" nicht nur in seine Restaurantwelt blicken, sondern zeigt auch sein Familienleben mit Ehefrau Tana Ramsay (50) und den gemeinsamen Kindern. Dass ausgerechnet seine Töchter zu glühenden "BRAT"-Fans geworden sind, sorgt so für eine charmante Verbindung zwischen dem sonst so strengen Küchenchef und der Pop-Rebellin – und für reichlich Gesprächsstoff auf der berühmten roten Couch von Graham Norton.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Charli XCX und Gordon Ramsay

Getty Images Bei der Berlinale 2026: Charli XCX

Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch