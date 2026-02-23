Matt Damon meint: "Die Odyssee" ist sein Karriere-Highlight

Matt Damon (55) hat in seiner langen Schauspielkarriere in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgewirkt – von "Der talentierte Mr. Ripley" über die "Bourne"-Reihe bis hin zu "Good Will Hunting" und "Der Soldat James Ryan". Doch wenn es darum geht, welches Projekt für ihn persönlich den größten Stellenwert hat, fällt seine Wahl eindeutig aus. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", wo der Schauspieler gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Ben Affleck (53) zu Gast war, schwärmte Matt jetzt von den Dreharbeiten zu Christopher Nolans (55) neuem Film "Die Odyssee". "Es war absolut der Höhepunkt meiner gesamten Karriere. Ich habe jede Minute geliebt. Ich habe es einfach geliebt", erklärte er begeistert.

Die Dreharbeiten zu dem ambitionierten Projekt fanden zwischen Februar und August 2025 an verschiedenen Schauplätzen in Griechenland, Marokko und Italien statt. In Nolans Version des antiken Epos schlüpft Matt in die Rolle des Odysseus, des listigen Königs von Ithaka, der sich als Kriegsheld und Heimkehrer durch eine Welt voller Monster, Magie und göttlicher Prüfungen kämpft. Auch Ben besuchte während der Dreharbeiten das Set mit seinen Kindern und zeigte sich ebenfalls beeindruckt. "Das ist die Art, wie Hollywood früher große Filme gemacht hat, episch, mit echten Aufnahmen", schwärmte er und verglich die Produktionsweise mit der von Regisseur David Lean, so Kino.de.

Neben Matt hat Christopher Nolan für "Die Odyssee" ein hochkarätiges Ensemble zusammengestellt. Tom Holland (29) spielt Odysseus' Sohn Telemachus, Anne Hathaway (43) übernimmt die Rolle der Königin Penelope, Zendaya (29) verkörpert die Göttin Athena und Charlize Theron (50) ist als Zauberin Circe zu sehen. Der Film, der selbst für Nolan-Verhältnisse als besonders ambitioniert gilt, kommt ab dem 16. Juli 2026 in die Kinos. Matt ist seit 2005 mit seiner Frau verheiratet und Vater von vier Kindern. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Produzent und Regisseur tätig.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon