Prinz William entscheidet über royale Zukunft von Cousinen

Prinz William (43) steht vor einer schwierigen Entscheidung über die Zukunft seiner Cousinen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) innerhalb der königlichen Familie. Wie Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber der Daily Mail erklärt, liegt es an dem zukünftigen König, zu beurteilen, ob die beiden York-Schwestern noch eine Rolle im Königshaus haben werden. Hintergrund sind neue Enthüllungen aus den Epstein-Akten, die nicht nur ihren Vater Prinz Andrew (66) belasten, sondern auch Fragen aufwerfen, wie viel Beatrice und Eugenie über die Geschäfte ihrer Eltern mit dem pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein (†66) wussten. Berichten zufolge stehen die Schwestern weder William noch Kate (44) besonders nahe, was die ohnehin angespannte Familiensituation zusätzlich erschwert.

Besonders kritisch wird ein Besuch in Florida bewertet, bei dem Beatrice und Eugenie gemeinsam mit ihrer Mutter Sarah Ferguson (66) zu Epstein reisten – und zwar kurz nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis. Laut Fitzwilliams ist dieser Umstand alarmierend, da Epstein zu diesem Zeitpunkt unter Hausarrest stand und die Unangemessenheit des Besuchs klar gewesen sein müsse. Derzeit prüfen die Behörden diverse Fälle, die zu einer möglichen Verhaftung und einem Gerichtsverfahren gegen Andrew führen könnten. Sollte es dazu kommen, würde dieser Teil der Familie endgültig in Ungnade fallen.

Als künftiger König könnte William eine harte Linie verfolgen und seine Cousinen aus dem engeren Royal-Kreis drängen. Dies hängt jedoch stark davon ab, wie sehr das Ansehen der königlichen Familie durch die kommenden Ereignisse beschädigt wird. Das Verhältnis zwischen William und den York-Schwestern gilt bereits seit längerem als belastet. Die jüngsten Enthüllungen rund um die Epstein-Verbindungen der Familie dürften die Spannungen weiter verschärft haben und Williams Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice, Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023