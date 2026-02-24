Vaterfigur: "Lizzie McGuire"-Stars gedenken Robert Carradine

Nach dem Tod von Robert Carradine (71) melden sich nun die Stars aus Lizzie McGuire zu Wort und trauern um ihren verstorbenen Kollegen. Der Schauspieler, der in der Disney-Channel-Serie zwischen 2001 und 2004 Lizzies Vater Sam spielte, wurde am Set von vielen als väterliche Stütze wahrgenommen. Hilary Duff (38), die die Hauptrolle spielte, schrieb nun auf Instagram: "Das tut weh. Es ist wirklich schwer, sich dieser Realität über einen alten Freund zu stellen." Sie erinnerte sich daran, dass die Familie McGuire stets Wärme ausgestrahlt habe und sie sich von ihren Serieneltern immer sehr umsorgt gefühlt habe. "Dafür werde ich ihnen ewig dankbar sein. Ich bin zutiefst traurig, dass Bobby gelitten hat. Mein Herz schmerzt für ihn, seine Familie und alle, die ihn geliebt haben."

Auch Jake Thomas (36), der in der Serie Roberts Sohn Matt verkörperte, widmete ihm einen emotionalen Post auf Instagram. "Mein Herz tut heute weh", schrieb er. "Ich hatte das Glück, Bobby fast mein ganzes Leben lang zu kennen. Und er war einer der coolsten Typen, die man sich vorstellen kann. Witzig, pragmatisch, manchmal launisch, immer ein bisschen exzentrisch." Jake erinnerte sich an die gemeinsame Zeit mit Robert und seiner Familie: "Er war ein talentierter Schauspieler, Musiker und Regisseur. Aber mehr als alles andere war er Familie." Auch Lalaine Vergara-Paras (38), die in der Serie Lizzies beste Freundin Miranda Sanchez spielte, zeigte sich laut Deadline zutiefst betroffen. "Es ist wirklich nicht fair", schrieb sie. "Ich bin dankbar für die Zeit mit dir, dankbar für unser letztes Gespräch und deine konstante väterliche Unterstützung. Ich liebe dich, Bobby."

Roberts Familie hatte seinen Tod erst kürzlich öffentlich gemacht und erklärt, dass der 71-Jährige nach einem fast 20 Jahre andauernden Kampf mit einer bipolaren Störung durch Suizid verstorben sei. In einem emotionalen Statement würdigten seine Angehörigen ihn als "Leuchtfeuer" für alle um ihn herum und betonten, dass sie hoffen, seine Geschichte könne dazu beitragen, das Stigma anzugehen, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist. Sein älterer Bruder Keith Carradine erklärte laut Deadline: "Wir werden Trost darin finden, wie lustig er sein konnte, wie weise und völlig akzeptierend und tolerant er war. Das war mein kleiner Bruder."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robert Carradine, 2004

ActionPress Eine Szene aus "Lizzie McGuire" mit Hilary Duff und Lalaine

