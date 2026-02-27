Erkältet aufs Parkett? Anna-Carinas "Let's Dance"-Dilemma

Anna-Carina Woitschack (33) sorgt kurz vor dem Start von Let's Dance für große Sorge bei ihren Fans. Die Schlagersängerin meldete sich am Freitag, kurz vor der ersten Liveshow der RTL-Tanzshow, über ihre Instagram-Story zu Wort und gab bekannt, dass sie sich stark erkältet hat. Mit belegter Stimme gestand sie: "Vielleicht hört ihr es schon, ich habe mich leider total erkältet." Auf einem Foto zeigte die Künstlerin außerdem ein ganzes Arsenal an Medikamenten, darunter Magnesium und Zink, mit denen sie versucht, rechtzeitig wieder fit zu werden. Trotz der prekären gesundheitlichen Situation kämpft Anna-Carina gegen die Zeit, um heute Abend auf dem Parkett stehen zu können.

Dabei gibt sich die Sängerin kämpferisch und versucht, ihre Anhänger zu beruhigen. "Ich nehme alles, ich tue alles, was man so machen kann, damit es nicht schlimmer wird", erklärte sie in ihrer Story. Mit bewundernswertem Durchhaltevermögen kündigte Anna-Carina an: "Ich werde natürlich heute Abend Vollgas geben." Die 33-Jährige möchte sich an der Seite der Profitänzer Massimo Sinató (45) und Kathrin Menzinger (37) im Team Jive beweisen. Allerdings hängt über ihrem Auftritt ein Damoklesschwert: Sollte sie aufgrund der Erkrankung zwei aufeinanderfolgende Liveshows verpassen, würde dies das vorzeitige Aus für sie bedeuten.

Anna-Carina ist als Schlagersängerin seit Jahren im deutschen Musikgeschäft aktiv und hat sich mit verschiedenen Hits einen Namen gemacht. Die Teilnahme bei "Let's Dance" ist für sie eine neue Herausforderung, bei der sie ihr Können in einem völlig anderen Bereich unter Beweis stellen möchte. Das intensive Training für die Tanzshow verlangt den Teilnehmern körperlich einiges ab, weshalb eine Erkältung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt. Ob ihr eiserner Wille ausreicht, um die Krankheit zu überwinden und die erste Show erfolgreich zu meistern, wird sich unter den Scheinwerfern der Liveshow zeigen.

