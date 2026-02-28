Nach Olympiasieg: Alysa Liu will erst mal Single bleiben

Alysa Liu hat nach ihrem sensationellen Doppel-Gold bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina nicht nur sportlich für Furore gesorgt – auch ihr Privatleben rückt zunehmend in den Fokus ihrer Fans. Die 20-jährige Eiskunstläuferin hat jetzt in einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan Klartext gesprochen und verraten, wie es um ihr Liebesleben bestellt ist. Die Antwort ist eindeutig: Alysa ist Single und plant auch, das erst mal zu bleiben. "Oh mein Gott, das ist so das erste Mal, dass ich darüber spreche", gestand sie gegenüber der Zeitschrift. "Ich habe schon so viel Liebe in meinem Leben und so viele tolle Menschen. Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, nach mehr zu suchen oder mich woanders umzusehen."

Die Athletin erklärte weiter, dass ihr vollgepackter Trainings- und Wettkampfkalender kaum Raum für Dates lasse. "Wenn ich jemanden daten würde, müssten wir beide eine Menge Opfer bringen. Es lohnt sich einfach nicht, an diesem Punkt etwas aufzubauen", so die Eiskunstläuferin. Ihre Standards seien zudem ziemlich hoch, fügte sie hinzu. "Ich liebe mich wirklich selbst", betonte Alysa selbstbewusst. Statt sich auf die Suche nach einem Partner zu machen, konzentriert sie sich lieber auf ihre Freundschaften und ihren Sport. "Ich glaube, wenn es kommt, dann kommt es. Ich liebe es, Single zu sein, wirklich. Ich sehe mich noch lange Zeit als Single. Besonders jetzt wähle ich Freundschaften vor Beziehungen, jeden Tag."

Alysa begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Eiskunstlauf, ermutigt von ihrem Vater Arthur Liu. Ihre Karriere verlief jedoch nicht immer geradlinig: Mit 16 Jahren trat sie vom Sport zurück, weil ihr das Leben als Leistungssportlerin zu belastend wurde. Zwei Jahre später kehrte sie jedoch zurück – diesmal zu ihren eigenen Bedingungen. "Ich habe einen Deal mit meinen Trainern gemacht: Niemand sagt mir, was ich tragen werde. Niemand sagt mir, wie meine Haare sein werden. Niemand wird versuchen, mich zu ändern", erklärte sie gegenüber Cosmopolitan. Ihr Comeback zahlte sich aus: Bei den Olympischen Spielen in Italien holte sie gleich zwei Goldmedaillen und wurde in ihrer Heimat Amerika gefeiert. Mit ihrer Kombination aus ungezügelter Freude und mühelosem Talent hat sie sich eine riesige Fangemeinde erarbeitet. Sogar Sängerin Zara Larsson (28) beglückwünschte die Eiskunstläuferin in einem TikTok-Video zu ihrer gelungenen Kür.

Getty Images Alysa Liu beim Team USA Processing für Mailand-Cortina 2026 in Mailand

Getty Images Alysa Liu läuft ihre Kür bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand

Getty Images Zara Larsson, Musikerin