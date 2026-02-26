"Let's Dance"-Training: Vanessa Borck ist stolz auf sich

Am Freitag startet eine neue Staffel von Let's Dance und Reality- und Social-Media-Star Vanessa Borck (29) ist mit dabei. Die 28-Jährige gibt ihren Fans in ihrer Instagram-Story nun einen Einblick in ihre Gefühlslage und berichtet über die ersten Tage im Training. "Also, man merkt auf jeden Fall, dass man gestern was getan hat, aber ich bin so gespannt, wie und ob ich gleich die Choreo noch kann. Und ich bin so stolz auf mich", schreibt Vanessa. Der Muskelkater macht sich bereits bemerkbar, doch die Influencerin zeigt sich motiviert und gespannt auf die kommenden Herausforderungen.

Besonders wichtig ist Vanessa, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. "Ich versuche das jetzt abzulegen, dass ich mich vergleiche. Ich muss einfach schon komplett stolz sein, auf das, was ich gestern geleistet habe", betont sie auf Instagram. Tanzerfahrung hat die junge Mutter bisher kaum: "Und ich habe ja auch einfach noch nieeee getanzt (außer auf einer Party)", gibt sie offen zu. Statt sich von Zweifeln überwältigen zu lassen, will sie sich auf das Positive konzentrieren. "Also: Zweifel weglegen und ich freue mich auf Tag zwei. Denn diese Erfahrung bekomme ich nie wieder", schreibt sie weiter.

Vanessa hat in den vergangenen Jahren vor allem als Social-Media-Star und im Reality-TV Bekanntheit erlangt. Die Influencerin ist alleinerziehende Mutter einer Tochter und teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Followern. Jetzt wagt sie sich mit "Let's Dance" in ein völlig neues Terrain und nimmt ihre Fans dabei mit auf die Reise. Ihre offene und ehrliche Art, über ihre Ängste und Erfolge zu sprechen, kommt bei ihren Fans gut an.

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg