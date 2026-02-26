"Let's Dance" 2026: Das sind die Gruppen der Kennenlernshow

Am Freitag geht es endlich los: Let's Dance startet in eine neue Runde. Wie immer geht es in der Auftakt-Show erst einmal darum, die Profis mit ihren Promis zu verpaaren. Heißt: Die Kandidaten tanzen noch nicht mit ihren Trainern. Stattdessen werden sie in Gruppen auftreten und Choreografien einer Tanzrichtung zum Besten geben. Auf dem Instagram-Kanal der Show werden diese Gruppen schon vorgestellt. Den Cha-Cha-Cha werden die Profis Alexandru Ionel (31), Malika Dzumaev (35) und Evgeny Vinokurov (35) zusammen mit den Promis Betty Taube (31), Vanessa Borck (29) und Nadja Benaissa (43) aufführen. Es folgt der Charleston, an dem sich Gustav Schäfer (37), Milano und Simon Gosejohann (50) unter der Anleitung von Marta Arndt (36), Anastasia Maruster und Victoria Sauerfeld versuchen.

Weiter geht es mit Ross Antony (51), Willi Whey (31) und Jan Kittmann, die einen Wiener Walzer von Ekaterina Leonova (38), Mariia Maksina (28) und Patricija Ionel (31) beigebracht bekommen. Die vierte Gruppe widmet sich dem Tango. Choreografiert wird dieser von den Tänzern Valentin Lusin (39), Zsolt Sándor Cseke (38) und Vadim Garbuzov (38). Sie haben die Promi-Damen Sonya Kraus (52), Bianca Heinicke (33) und Esther Schweins (55) an ihrer Seite. Es bleibt die letzte Gruppe. Diese hat die Aufgabe, einen Jive aufs Parkett zu legen. Es treten Anna-Carina Woitschack (33) und Joel Mattli zusammen mit den Profis Massimo Sinató (45) und Kathrin Menzinger (37) an.

Let's Dance ist wie immer eine große Herausforderung für die Promis, denn viele von ihnen haben keinerlei Erfahrung mit dem Tanzen. Deshalb wurde schon fleißig trainiert. Model Betty zeigte sich im Netz beispielsweise schon mit einem Profi an ihrer Seite, der ihr die ersten Schritte beibrachte. Sie ist ein absoluter Neuling auf dem Tanzparkett. Auch Influencerin Nessi kennt sich mit Tanzen so gut wie gar nicht aus. Sie verriet ihrer Community bereits, dass das teils harte Urteil der Jury ihr große Angst mache. Dennoch wolle sie ihr Bestes geben und beim ersten Training hatte sie offenbar schon richtig Spaß. "Also, man merkt auf jeden Fall, dass man gestern was getan hat, aber ich bin so gespannt, wie und ob ich gleich die Choreo noch kann. Und ich bin so stolz auf mich", erzählte die ehemalige Princess Charming ihren Fans.

"Let's Dance"-Logo

Die Jury von "Let's Dance"

Motsi Mabuse und Victoria Swarovski, März 2023