So trainiert Anna-Carina Woitschack für "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack (33) bereitet sich mit vollem Einsatz auf ihre Teilnahme an Let's Dance vor. Die Schlagersängerin gewährt ihren rund 163.000 Instagram-Followern jetzt exklusive Einblicke in ihren Trainingsalltag und zeigt sich dabei in einem lässigen Fitness-Look. "Heute geht's in Runde zwei", schreibt sie in ihrer Story auf Instagram. "Trotz schwerer Beine freue ich mich mega auf Trainingstag zwei und bin gespannt, was wir heute noch rausholen." In der nächsten Story präsentiert sich die 33-Jährige nach dem harten Training völlig verschwitzt im schwarzen Sport-BH und grüner Leggings vor dem Spiegel. Ihre blonden Haare trägt sie zu einem Dutt gebunden.

Die neue Staffel von "Let's Dance" startet am Freitag bei RTL, und Anna-Carina scheint nichts dem Zufall überlassen zu wollen. Das intensive Training fordert die Sängerin offenbar körperlich, doch sie gibt alles, um auf dem Tanzparkett eine gute Figur zu machen. Im Interview mit RTL verrät sie, wie viel ihr die Teilnahme an der Show bedeutet: "Let's Dance" sei für sie ein "absolutes Traumformat", mit dem sich für die Künstlerin ein großer Wunsch erfüllt.

Gleichzeitig ist sich Anna-Carina bewusst, dass eine große Herausforderung auf sie zukommt. "Ich darf seit 15 Jahren als Sängerin auf der Bühne stehen, aber Erfahrung als Tänzerin hab ich gar nicht", gesteht sie ehrlich. "Tanzen auf dem Niveau ist für mich absolutes Neuland." Trotz der fehlenden Tanzerfahrung geht die Schlagersängerin die neue Aufgabe mit großem Respekt, aber auch mit viel Selbstbewusstsein an. Vor der gefürchteten Jury rund um Joachim Llambi (61) hat sie keine Angst, sondern vielmehr die Einstellung, lernen, schwitzen und liefern zu wollen.

Imago Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025

RTL Anna-Carina Woitschack am "Alles was zählt"-Set, 2025