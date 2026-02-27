Khloé Kardashian verweigert den Kids den Zugang zum Internet

Khloé Kardashian (41) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Khloé In Wonder Land" enthüllt, dass ihre beiden Kinder True und Tatum komplett ohne Zugang zur digitalen Welt aufwachsen. "Meine Kinder haben kein Social Media. Sie haben in keiner Form Zugang zum Internet. Meine Kinder haben nicht mal Google. Sie haben gar nichts davon", stellte der Realitystar klar. Die beiden wüssten daher auch gar nicht, was das überhaupt bedeute. Obwohl True (7) und Tatum (3) im Rampenlicht aufwachsen und ständig von Paparazzi umgeben sind, ist diese mediale Aufmerksamkeit für die Geschwister völlig normal geworden. "Für sie ist es gewöhnlich, Paparazzi zu erleben. Es ist seltsam, aber das ist eben die Norm. Sie hinterfragen es nicht", erklärte Khloé.

Besonders süß ist die Anekdote rund um den Begriff TikTok, der für Töchterchen True eine ganz eigene Bedeutung hat. "Meine Tochter sagt dann: 'Ich will ein TikTok filmen.' Sie wissen nicht, was TikTok ist, weil ich nie über TikTok rede", erzählte die zweifache Mutter. Für True bedeute TikTok schlicht ein Tanzvideo. "Und dann filmen wir einfach Tanzvideos, sie tanzt auf meinen Tischen und hat Spaß", so Khloé weiter. Ein Smartphone soll True erst zu ihrem sogenannten "Golden Birthday" am 12. April 2030 bekommen, wenn sie zwölf Jahre alt wird. "Das heißt aber nicht, dass sie dann Social Media bekommt. Das heißt, sie bekommt ein Telefon", betonte die 41-Jährige. Wenn es nach ihr ginge, sollten Kinder erst mit 16 oder 17 Jahren Zugang zu sozialen Medien erhalten, wie Gala berichtet.

Die beiden Kinder stammen aus Khloés Beziehung mit dem Basketballspieler Tristan Thompson (34). True kam im April 2018 zur Welt, Sohn Tatum im Juli 2022. Trotz der Trennung pflegen die beiden nach eigener Aussage eine gute Freundschaft. "Wir sind nicht füreinander bestimmt, aber er war dazu bestimmt, der Vater dieser Kinder zu sein", sagte Khloé im Mai 2024. In ihrem aktuellen Podcast hat sie auch über ihre Familienplanung gesprochen und erklärt, dass sie sich im Moment kein weiteres Baby vorstellen kann – obwohl sie sich für True eigentlich eine Schwester wünschen würde.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True an Ostern

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024