Alles neu: Bianca Censori überrascht mit pinkem Pixie-Cut

Bianca Censori (31) sorgte am Mittwoch in Los Angeles für einen echten Hingucker, als sie mit einer neuen Frisur durch die Straßen spazierte. Die Ehefrau von Kanye West (48) zeigte sich mit knallig pinken Haaren in einem kecken Pixie-Cut. Erst Anfang des Monats, am Valentinstag, war die 31-jährige Designerin noch mit langen, dunklen Haaren gesichtet worden. Die Australierin war auf dem Weg zu einer Kunstausstellung im Roosevelt Hotel, als Fotografen sie mit ihrer neuen Frisur ablichteten.

Zu ihrem auffälligen Look trug Bianca ein weißes Oberteil, das eher an einen BH erinnerte, einen silbernen Minirock sowie weiße Strümpfe und Heels. Mit ihrer neuen Haarfarbe und dem knappen Outfit zog die Architektin alle Blicke auf sich. Ihr Top betonte ihr Dekolleté und ihre trainierten Bauchmuskeln, während der kurze Rock ihre Beine in Szene setzte. Was genau Bianca zu ihrer neuen Haarfarbe inspirierte, ist nicht bekannt. Es passt jedoch zu ihrem Ruf, mit provokanten Looks für Aufsehen zu sorgen.

Zuletzt durchlebte Bianca an der Seite von Kanye turbulente Zeiten. Der Rapper, der inzwischen seit einigen Jahren mit seiner bipolaren Störung offen umgeht, soll sich nach mehreren Skandalen und heftigen öffentlichen Ausrastern professionelle Hilfe gesucht haben. Laut britischen Medienberichten unterstützte Bianca ihn dabei und begleitete ihn in eine Klinik in Spanien, nachdem sie ihrem Mann zuvor eine letzte Chance für die Ehe eingeräumt haben soll. Ein Insider beschrieb die Designerin als wichtige Stütze an Kanyes Seite, während das Paar in gemeinsamer Zeit und mit therapeutischer Begleitung an seinen Themen arbeitete.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bianca Censori, Architektin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bianca Censori im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacensori Bianca Censori, November 2025

Anzeige