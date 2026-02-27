Kim Kardashian wird für Photoshop-Missgeschick verspottet

Kim Kardashian (45) wurde am Dienstag in den sozialen Medien mit Spott überschüttet, nachdem sie Werbefotos für ihr neuestes Geschäftsprojekt veröffentlicht hatte. Die 45-jährige Realitystar warb für die Energydrink-Marke Update, bei der sie kürzlich als Mitgründerin eingestiegen ist. Doch statt über das koffeinfreie und zuckerfreie Getränk zu sprechen, konzentrierten sich zahlreiche Fans auf Kims angeblich stark digital bearbeitetes Aussehen in den Bildern. Viele Nutzer warfen ihr vor, ihre Hauttextur geglättet und ihre natürlichen Gesichtszüge verändert zu haben. Einige behaupteten, die Fotos würden "nicht mal ansatzweise wie sie" aussehen, während andere kritisierten, Kim habe die Form ihrer Nase verändert und ihre Nasolabialfalten wegretuschiert.

Besonders ein Foto, das Kim inzwischen von ihrem Instagram-Account gelöscht hat, sorgte für heftige Reaktionen. Auf Reddit fragten Nutzer, ob das Bild wirklich sie zeige, während andere schrieben, es sehe aus wie Kim "in ihren Wahnvorstellungen und Träumen" und "mit viel Photoshop". Ein Nutzer behauptete, ihr Philtrum und ihre Nasolabialfalten seien bearbeitet worden, ein anderer unterstellte ihr eine misslungene Nasenoperation. Auf X schrieben User, dass Kim eher wie ihre siebenjährige Tochter Chicago (8) aussehe als wie sie selbst. "Es sieht aus, als wäre ihr Gesicht mit Photoshop bearbeitet worden, um wie ihre jüngste Tochter auszusehen", kommentierte jemand.

Gleichzeitig erinnern andere Fans daran, dass Kim in der Vergangenheit wiederholt betont hat, sie habe weniger an sich machen lassen, als viele glaubten – und verweisen darauf, dass in der berühmten Realityfamilie seit Jahren über Bildbearbeitung, Filter und Schönheits-Eingriffe diskutiert wird. Kim war vor Kurzem als Mitgründerin bei der Energydrink-Marke Update eingestiegen, die nun mit neuem Design und Strategie relauncht wird. Ihr "erster Auftrag" sei ein minimalistischeres, eher "maskulines" Dosen-Design gewesen – "Ich liebe maskuline Dinge", sagte sie in ihrem Reel, über das Daily Mail berichtete. "Update" setzt statt auf Koffein auf Paraxanthin und verspricht laut Produktbeschreibung, den "Crash, das Zittern und die Überstimulation" zu eliminieren. Ab 1. März sollen zunächst fünf Sorten in rund 4.000 Walmart-Filialen starten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star