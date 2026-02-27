David Beckham: Herzliche Urlaubsmomente mit Tochter Harper

David Beckham (50) genießt aktuell eine unbeschwerte Auszeit mit seiner Tochter Harper (14) auf den Skipisten. Der ehemalige Fußballstar teilte am Dienstag auf Instagram eine Reihe von Bildern und Videos von dem gemeinsamen Trip, auf denen die beiden in dicken Jacken und kuscheligen Mützen lächelnd in die Kamera blicken. Harper zeigte sich dabei mit einer Sonnenbrille im Schildpatt-Look, bevor sie diese gegen eine Skimaske und einen Helm austauschte. Nach der Action auf der Piste gönnten sich Vater und Tochter eine Pause in einer Skihütte, wo sie heiße Schokolade mit Sahne schlürften. In einem Clip ist zu sehen, wie Harper einen Ski-Trick auf dem Berg versucht, während beide herzlich lachen. David präsentierte außerdem seine eigenen Snowboard-Künste und postete ein Foto vom gemeinsamen Abendessen.

"Erinnerungen mit den Kindern zu schaffen, entweder gemeinsam oder einzeln, war mir schon immer wichtig", schrieb der 50-Jährige zu den Aufnahmen. "Also haben Harper und ich diese Woche ein paar weitere Erinnerungen geschaffen. Ich liebe dich, hübsche Lady." Die harmonischen Bilder der 14-Jährigen mit ihrem Vater stehen in deutlichem Kontrast zu den familiären Spannungen, die durch Brooklyns (26) öffentliche Vorwürfe im vergangenen Monat entstanden sind. Der 26-Jährige hatte auf Social Media schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern erhoben und erklärt, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen. Gegenüber Us Weekly warf er David und Victoria vor, immer wieder zur Presse zu gehen und Lügen zu verbreiten.

Zu den Vorwürfen des Models gehören auch konkrete Vorfälle: So soll Victoria das Hochzeitskleid für Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (31) im letzten Moment nicht mehr fertiggestellt haben und bei der Hochzeit 2022 sehr unangemessen während des ersten Tanzes mit ihrem Sohn getanzt haben. Auch David selbst soll Brooklyn und Nicola zurückgewiesen haben, als diese nach London reisten, um Zeit mit ihm zu verbringen. Später in jenem Monat äußerte sich David in einem Interview bei CNBC indirekt zu dem Konflikt und sprach davon, dass Kinder Fehler machen dürften. Neben Brooklyn und Harper haben David und Victoria noch die Söhne Cruz und Romeo. Erst kürzlich feierte Cruz seinen 21. Geburtstag mit einer großen Party in London – ohne Brooklyn, der mit Nicola in Los Angeles blieb.

Instagram / davidbeckham Harper Beckham und David Beckham im Skiurlaub, Februar 2026

Instagram / davidbeckham David und Harper Beckham, Februar 2026

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister

