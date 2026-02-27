Jennifer Lawrence: Ihr Ehemann ist das Gegenteil von ihr

Jennifer Lawrence (35) gewährt seltene Einblicke in ihre Ehe mit Cooke Maroney (41) – und betont, wie verschieden die beiden ticken. Im Podcast "Smartless" sagte die Schauspielerin: "Ich habe jemanden geheiratet, der das Gegenteil von mir ist. Er ist so organisiert. Er ist ein Fels in der Brandung." Kennengelernt haben sich Jennifer und Cooke über ihre gemeinsame Freundin Laura Simpson in New York. Schon nach weniger als einem Jahr machte der Kunstexperte ihr einen Antrag. "Es war eine sehr, sehr leichte Entscheidung", sagte die Schauspielerin in einem früheren Interview mit Entertainment Tonight. Im Oktober 2019 gaben sich beide im Belcourt of Newport in Rhode Island vor rund 150 Gästen das Jawort. Heute sind sie Eltern von zwei Kindern. Die Geburt des ersten Kindes erfolgte im Februar 2022, ein zweites Baby kam 2025 zur Welt.

Doch wer ist der Mann an Jennifers Seite? Cooke, geboren am 3. Juli 1984 in New York City, wuchs in Vermont auf, studierte Kunstgeschichte an der New York University und arbeitete nach dem Abschluss bei der Gagosian Gallery. Inzwischen ist er Director-at-Large der angesagten Gladstone Gallery, die mit Namen wie Carroll Dunham, Anish Kapoor, Richard Prince und Matthew Barney verbunden ist. Dass es zwischen den beiden schnell ernst wurde, ließ Jennifer früh durchblicken. Im Podcast "Naked with Catt Sadler" erinnerte sie sich: "Ich habe Cooke einfach getroffen und wollte ihn heiraten. Wir wollten uns ganz binden." Auf die Verlobung folgte eine Feier mit Familie und Freunden in New York. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie später über ihre Entscheidung: "Er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben getroffen habe."

Privat halten Jennifer und der Galerist ihr Leben weitgehend unter Verschluss – insbesondere wegen ihrer Kinder. In einem Interview mit Vanity Fair sagte die Schauspielerin: "Jeder Instinkt in meinem Körper will ihre Privatsphäre für den Rest ihres Lebens schützen. Ich will nicht, dass sich irgendjemand in ihr Leben eingeladen fühlt." Auch über ihre Beziehung spricht Jennifer selten. Im "Smartless"-Podcast machte sie nun eine Ausnahme und verriet, dass sich ihr Mann gern an feste Abläufe halte, sie weniger. Damit es dennoch harmoniert, haben die beiden eine simple Regel gefunden: Jennifer bekommt im Alltag eine "15-Minuten-Kulanzzeit" – ein kleiner Kompromiss, der zeigt, wie unterschiedlich sie sind und wie gut sie trotzdem als Paar funktionieren.

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence bei einer Radtour in New York

Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, November 2019