"Meeresgöttin": Isi Glück begeistert mit ihrem Bikini-Body

Isi Glück präsentiert ihren Fans auf Instagram ihren durchtrainierten Körper. Die Malleschlager-Sängerin postete jetzt einen Clip, der ihren neuen Song "Malle Modus" bewirbt und dabei ordentlich für Aufsehen sorgt. In dem Video ist zu sehen, wie die Entertainerin in einem knappen Bikini im hellblauen Meer planscht und anschließend langsam Richtung Strand zurückgeht. Dabei setzt die Künstlerin ihre durchtrainierte Figur gekonnt in Szene, während die Kamera ihr durch das klare Wasser folgt. Mit dem sommerlichen Clip heizt sie ihren Followern nicht nur ihren neuen Hit ein, sondern begeistert sie auch mit ihrem Hammer-Body.

Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans zeigten sich begeistert von dem heißen Video der Sängerin. "Die Meeresgöttin entsteigt den Fluten! Wow!", schwärmte ein Follower unter dem Post. Andere Nutzer kommentierten begeistert: "Du bist einfach ein Traum", "Du Bombe" und "Hammer Body! Und coole Frau." Mit ihrem selbstbewussten Auftritt trifft Isabel offenbar genau den Geschmack ihrer Community, die sie mit Komplimenten überschüttet.

Vor zwei Monaten hatte die Sängerin in der "NDR Talkshow" ganz offen über ihren vollen Terminkalender gesprochen. "Ich schminke mich immer selbst. Da ist die Zeit einfach nicht für da. Ich lande meistens und muss direkt zum Auftritt", verriet die Entertainerin damals. Trotz der stressigen Saison zwischen Deutschland und Mallorca stand für Isi fest: Aufgeben kommt nicht infrage. "Ich werde es auf jeden Fall so lange weitermachen, wie es mir Spaß macht", stellte die Künstlerin klar. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Mutter Britta, auf deren ehrliches Urteil sie vertraute.

