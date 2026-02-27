Kronprinzessin Mette-Marit wird trotz der Skandale Königin

Kronprinzessin Mette-Marit (52) wird trotz sinkender Popularität und schlechter Stimmung in der Bevölkerung Königin von Norwegen – daran lässt die Verfassung keine Zweifel. Das erklärt der politische Kommentator Hans Engell gegenüber Ekstra Bladet und stellt klar: "Die norwegische Verfassung ist wie in Dänemark eingerichtet, was bedeutet, dass der neue Monarch sofort antritt – auch ihr Ehepartner. Mette-Marit wird also sofort Königin." Weder schlechte Umfragewerte noch die Volksstimmung könnten daran etwas ändern, da die Grundgesetze stärker sind. "Man kann die Grundgesetze nicht außer Kraft setzen, weil Umfragen zeigen, dass sie zutiefst unpopulär ist. Die Verfassung trumpft", so Engell weiter. Nur wenn Mette-Marit selbst verzichtet, sich das Paar scheiden lässt oder die Verfassung geändert wird, könnte sie nicht Königin werden, wie Ekstra Bladet berichtet.

Die Situation für das norwegische Königshaus ist derzeit angespannt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Unterstützung für die Monarchie innerhalb nur eines Monats um zehn Prozentpunkte auf nur noch 60 Prozent gefallen ist. In der gleichen Befragung schnitt König Harald (89) mit 9,2 von 10 Punkten als beliebteste Figur des Königshauses ab, während Mette-Marit mit nur 3,7 Punkten am Ende landete – ein dramatischer Absturz von zuvor 7,4 Punkten. "Die meisten in Norwegen beten dafür, dass der König noch viele gute Jahre leben wird, denn die norwegische Königsfamilie muss aus dem Schatten herauskommen", erklärt Engell die Lage. Die formelle Segnung des neuen Königspaares im Nidaros-Dom in Trondheim werde vermutlich noch lange auf sich warten lassen.

In den vergangenen Wochen hatte die Kronprinzessin für Aufsehen gesorgt, als ihre Verbindung zum Epstein-Skandal bekannt wurde, was einen Aufschrei in Norwegen auslöste und sie zu einer persönlichen Entschuldigung veranlasste. Die Situation belastet auch die königliche Familie intern. Der Palast befindet sich in einer schwierigen Lage, da die Verfassung feststeht und nicht einfach geändert werden kann. "Irgendwie ist Norwegen festgefahren, dass sie eine Verfassung haben, die gilt, und eine Kronprinzessin, der sie nicht vertrauen", fasst Engell die Zwickmühle zusammen, in der sich das Land befindet.

IMAGO / Gonzales Photo Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Getty Images König Harald von Norwegen im März 2019

IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025