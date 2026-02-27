Beyoncé und Jay-Z sagen Auswanderung nach Großbritannien ab

Beyoncé (44) und Jay-Z (56) haben ihre Pläne, sich ein Luxusanwesen in den englischen Cotswolds zu errichten, offenbar auf Eis gelegt. Wie The Sun berichtet, sollte auf dem rund 58 Hektar großen Grundstück ein Anwesen mit sieben Schlafzimmern entstehen. Doch nun haben die Sängerin und ihr Ehemann das Projekt angeblich abgesagt, nachdem sie herausgefunden haben, dass das Grundstück hochwassergefährdet ist. Das Areal, das rund 8,6 Millionen Euro wert ist und für das bereits eine Baugenehmigung vorlag, wird laut der Quelle inzwischen von einem anderen Paar entwickelt. Die Nachricht sorgte bei den Anwohnern für Enttäuschung, die sich bereits auf die prominenten Nachbarn gefreut hatten, so Daily Mail.

"Dass Beyoncé und Jay-Z dieses Grundstück kaufen, war das Gesprächsthema in den Cotswolds. So viele Einheimische waren begeistert, dass sie hierherziehen würden", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Doch der Plan sei nun offenbar gescheitert. "Das Grundstück, das sie im Auge hatten, wurde immer noch nicht verkauft und wird jetzt von einem anderen Paar bebaut. Es ist eine hochwassergefährdete Gegend, und das wird definitiv einen Dämpfer auf die Pläne gesetzt haben – besonders bei all dem Regen, den wir im vergangenen Monat hatten", so die Quelle weiter. Die beiden hatten das Anwesen angeblich sogar per Helikopter besichtigt, während Beyoncé in London auf Tournee war.

Für das Paar wäre die britische Landschaft nicht nur wegen der ruhigen Lage attraktiv gewesen, sondern auch wegen der prominenten Nachbarschaft. In der Nähe des Grundstücks leben bereits Freunde wie Ellen DeGeneres (68) und Portia de Rossi (53), die 2024 in die Cotswolds gezogen waren. Auch Simon Cowell (66) und die Beckhams gehören zu den bekannten Bewohnern der Region. Ellen schwärmte kürzlich im Gespräch mit dem Broadcaster Richard Bacon (50) von ihrem neuen Leben in Großbritannien: "Es ist absolut wunderschön. Die Dörfer und Städte und die Architektur – alles, was man sieht, ist charmant, und es ist einfach eine einfachere Lebensweise. Alles hier ist einfach besser. Ich liebe es hier einfach", erklärte die TV-Moderatorin.

Anzeige Anzeige

Photo by Lisa O'CONNOR / AFP) (Photo by LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z auf einer Filmpremiere, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019