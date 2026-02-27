Tom Hanks und Rita Wilson genießen Date-Night in Sydney

Tom Hanks (69) und Rita Wilson (69) haben sich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film in Sydney eine Auszeit gegönnt und einen romantischen Abend zu zweit verbracht. Das Paar wurde am Mittwoch dabei gesichtet, wie es das Restaurant Sean's am Bondi Beach besuchte, das für seine prominente Kundschaft bekannt ist. Der 69-jährige Schauspieler zeigte sich dabei in einem dunklen Anzug, den er mit einem cremefarbenen Oberteil und glänzenden Dr. Martens-Schuhen kombinierte. Seine Ehefrau Rita entschied sich für ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Kleid mit Rüschen, eine passende Jacke und schwarze High Heels. Die Schauspielerin setzte mit einer goldenen Taillenkette und mehreren Halsketten, darunter einem Herzanhänger, glamouröse Akzente.

Das Paar, das seit 37 Jahren verheiratet ist, nahm später einen Fensterplatz in dem noblen Restaurant ein, um den Blick auf das Meer zu genießen. Während des Essens waren die beiden in ein angeregtes Gespräch vertieft, wie Daily Mail berichtet. Das Restaurant bietet ein Drei-Gänge-Menü für 118 Euro pro Person an, das als "Modern Australia" mit italienischen Einflüssen beschrieben wird. Das bereits 1993 gegründete Sean's hat schon zahlreiche Prominente wie Zendaya (29) und den verstorbenen Koch Anthony Bourdain (†61) empfangen. Tom hält sich seit Januar in Australien auf, um die Fortsetzung seines Apple+-Films "Greyhound" aus dem Jahr 2022 zu drehen, der im Zweiten Weltkrieg spielt.

Seit seiner Ankunft in Sydney wurde Tom mehrfach in der Stadt gesichtet. Vergangene Woche überraschte er Pendler, als er während der Hauptverkehrszeit mit der Metro fuhr und am Barangaroo-Bahnhof ausstieg, wo er sich für ein Selfie mit einem begeisterten Fan fotografieren ließ. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Oscar-Preisträger gemeinsam mit seinem Sohn Truman Hanks (30) das Greg Chappell Cricket Centre in North Sydney besucht. Die beiden verbrachten einige Zeit in dem Geschäft und kauften ein Strandcricket-Set, Kappen, Handschuhe, Cricketbälle und Shorts. Tom und Rita lernten sich 1981 am Set der Sitcom "Bosom Buddies" kennen und heirateten 1988. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Aus seiner ersten Ehe hat Tom außerdem zwei weitere Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar

Anzeige Anzeige

Getty Images Truman Hanks, Rita Wilson und Tom Hanks im Dezember 2022