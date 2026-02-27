Ex-Prinz Andrews Bleibe wird "Scheidungshaus" genannt

Andrew Mountbatten-Windsor (66) muss sich an ein neues Leben in deutlich bescheideneren Verhältnissen gewöhnen. Nachdem der 66-Jährige im Januar seine bisherige Residenz, die prunkvolle Royal Lodge mit 30 Zimmern, räumen musste, ist er nun vorübergehend in die Wood Farm auf dem Sandringham Estate gezogen. Das unscheinbare Cottage dient lediglich als Übergangslösung, bis sein neues Domizil, die Marsh Farm, vollständig renoviert ist. Doch die Wood Farm ist alles andere als ein gewöhnlicher Rückzugsort, wie Gala berichtet: Innerhalb des Königshauses soll das Haus den düsteren Spitznamen "Scheidungshaus" tragen.

Die Geschichte der Wood Farm als royaler Zufluchtsort ist von tragischen Kapiteln geprägt. Schon Prinz John, der jüngste Sohn von König George V. und Queen Mary, verbrachte dort einen Großteil seines kurzen Lebens. Der 1905 geborene Junge zeigte früh Anzeichen von Autismus und litt unter Epilepsie. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit lebte er gemeinsam mit einer Nanny in der Wood Farm und wurde laut Gala kaum bei offiziellen Anlässen gesehen. Im Januar 1919 starb er im Alter von nur 13 Jahren im Schlaf. Jahrzehnte später wurde das Cottage erneut zum stillen Schauplatz eines royalen Tiefpunkts: Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) lebte 1992 ebenfalls dort, wie Hello berichtete. Nachdem in der britischen Presse kompromittierende Urlaubsfotos der noch verheirateten Sarah mit ihrem Finanzberater John Bryan erschienen waren, hatte Prinz Philip (†99) sie kurzerhand von den Weihnachtsfeierlichkeiten ausgeschlossen. Während Andrew und die gemeinsamen Kinder mit der Königsfamilie feierten, blieb Sarah allein in der Wood Farm zurück.

Der Einzug in das berüchtigte "Scheidungshaus" steht sinnbildlich für Andrews anhaltenden Abstieg. Bereits im November hatte er sämtliche royale Titel verloren, ehe er am 19. Februar von den britischen Behörden unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs vorübergehend festgenommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) im Jahr 2010 private Reisedaten weitergegeben zu haben, als er noch als Handelsbeauftragter tätig war. Zudem soll ein Insider berichtet haben, dass Teile der Königsfamilie insgeheim auf eine Verurteilung des ehemaligen Herzogs von York hoffen. Wie es für Andrew nach Abschluss der Renovierungsarbeiten weitergeht, bleibt vorerst offen.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026