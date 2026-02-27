Johnny Knoxville: "Jackass 5" wird letztes Abenteuer der Ära

Johnny Knoxville (54) hat angekündigt, dass Jackass 5 der letzte Teil der beliebten Stunt-Reihe sein wird. Mehr als 25 Jahre nach dem Start der MTV-Show im Jahr 2000 ist der 54-jährige Comedian bereit, seinen Helm endgültig an den Nagel zu hängen. Der neue Film soll am 26. Juni in den Kinos starten. In einem Interview mit dem Rolling Stone erklärte Johnny: "Das ist der natürliche Punkt, um aufzuhören. Also wird es absolut furchtbar werden." Der Schauspieler scherzte weiter, der Film solle "ein verdammter Unfall" werden und man habe ihn genau so konzipiert.

Im Januar hatte Johnny bereits auf Social Media das Comeback von "Jackass" für diesen Sommer angekündigt. Auch wenn neue waghalsige Aktionen geplant sind, setzt der Show-Erfinder seinem Körper klare Grenzen. Nach einer schweren Verletzung durch einen Bullenritt in "Jackass Forever" sagte er gegenüber Syndicate X Library: "Ich kann nichts mehr machen, wo ich noch eine Gehirnerschütterung bekommen könnte." Alles andere sei ihm egal, aber er dürfe nicht mehr am Kopf getroffen werden. Auch Bam Margera (46) soll im neuen Film zu sehen sein, allerdings nur in Archivaufnahmen aus früheren "Jackass"-Produktionen.

Johnny kreierte "Jackass" gemeinsam mit Jeff Tremaine (59) und Spike Jonze. Die Show lief drei Staffeln lang von 2000 bis 2001 auf MTV und entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen, das im Laufe der Jahre zahlreiche Kinofilme nach sich zog. Zu seinem ehemaligen Co-Star Bam äußerte sich Johnny im Rolling Stone: "Ich höre, dass es ihm viel besser geht, und das macht mich glücklich, denn wir haben so viel zusammen durchgemacht und ich liebe ihn. Ich bin froh, dass es ihm gut geht." Bam war von "Jackass Forever" gefeuert worden und hatte anschließend eine Klage eingereicht, die er acht Monate später aber wieder zurückzog.

Getty Images Johnny Knoxville im Februar 2019

Getty Images Die Crew von "Jackass" bei den MTV Video Music Awards 2010

Getty Images Bam Margera, Johnny Knoxville und Jeff Tremaine, 2010

