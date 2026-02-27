Für 7.600 Euro: Jutta Leerdams Olympia-Anzug zu haben

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) sorgt für einen Auktionshype im Netz. Das niederländische Olympische Komitee versteigert derzeit Kleidungsstücke der Sportlerin, die bei den Olympischen Spielen 2026 eine Gold- und eine Silbermedaille für ihr Land holte. Ihr Rennanzug, den sie während der Wettbewerbe trug, liegt aktuell bei über 7.000 Euro. Auch ihre getragene Jacke wird für knapp 3.000 Euro gehandelt, während das Stirnband bei rund 1.000 Euro steht. Die Auktionen auf der Plattform "Matchwornshirt" laufen noch bis Samstagnachmittag um 14.00 Uhr. Wenig überraschend ist der Run auf die Kleidungsstücke der Olympiasiegerin am größten, wie 20 Minuten berichtet.

Der Erlös der Versteigerungen kommt einem guten Zweck zugute. Das Geld geht an die lokalen Vereine, bei denen die niederländischen Athletinnen und Athleten ihre Karrieren starteten. Neben Juttas Kleidung werden auch Utensilien ihrer Teamkolleginnen und Teamkollegen versteigert. Drei glückliche Käufer werden am Ende Original-Kleidungsstücke der Eiskönigin ihr Eigen nennen können. Solche Aktionen sind im Zeitalter des Internets keine Seltenheit mehr, oftmals kommen die Erlöse dabei wohltätigen Zwecken zugute.

Jutta ist nicht nur als Eisschnellläuferin erfolgreich, sondern auch ein echter Social-Media-Star. Auf Instagram folgen der 1998 geborenen Niederländerin rund 6,5 Millionen Menschen – fast so viele, wie die Schweiz Einwohner hat. Diese enorme Reichweite dürfte auch erklären, warum ihre Kleidungsstücke derart begehrt sind. Ähnlich erging es vor Kurzem auch der Schweizer Fußballerin Alayah Pilgrim, die als Nati-Spielerin ebenfalls eine große Social-Media-Fangemeinde mit fast 600.000 Followern hat. Bei einer Auktion der AS Roma wurde ihre getragene Hose für mehr als 500 Franken verkauft.

Jutta Leerdam, Sportlerin

Jutta Leerdam 2025

Jutta Leerdam, 2026 in Mailand

