Betrug: Ice Cube und Snoop Dogg verklagen ehemaligen Partner

Snoop Dogg (54) und Ice Cube (56) gehen rechtlich gegen einen ehemaligen Geschäftspartner vor. Die beiden Rapper hatten sich 2020 zusammen mit Too Short und E-40 zur Supergroup Mount Westmore zusammengeschlossen und einen Lizenzvertrag mit der Firma Westside Merchandising unterzeichnet. Jetzt werfen sie dem Unternehmen betrügerische Machenschaften vor, wie TMZ berichtet. In ihrer Klage behaupten die Musiker, dass Westside Merchandising ihnen falsche Versprechen gemacht habe, um sie für eine Zusammenarbeit zu gewinnen – anstatt mit einem größeren Merchandise-Unternehmen zu kooperieren. Die Firma habe behauptet, über Partnerschaften mit Einzelhändlern große Umsätze erzielen zu können und sich nicht nur auf den Verkauf bei Konzerten konzentrieren zu wollen.

Laut der Klage hat Westside Merchandising es versäumt, ordnungsgemäße Abrechnungen vorzulegen. Die wenigen Berichte, die die Rapper einsehen konnten, zeigten Verkäufe in Höhe von 686.083 Euro bei Konzerten, mehr als 76.420 Euro in Geschäften und 11.038 Euro im Online-Handel. Obwohl die Künstler einen Vorschuss erhielten, behaupten sie, dass ihnen noch Hunderttausende Dollar aus dem Vertrag zustehen. Westside Merchandising hatte bereits im November 2024 eine eigene Klage gegen die vier Rapper eingereicht und wirft ihnen Vertragsbruch vor. Das Unternehmen behauptet, die geplante Tour mit 60 Auftritten sei nicht zustande gekommen und die Rapper hätten nur eine Handvoll Shows gespielt, obwohl Westside über 1,1 Millionen Euro gezahlt habe.

John Fowler, der Anwalt von Westside Merchandising, wies die Vorwürfe der Rapper gegenüber TMZ entschieden zurück. "Die Gegenklage ist voller Unwahrheiten und Erfindungen und riecht nach Verzweiflung", erklärte er. Der Zweck sei klar, von ihrem eigenen Betrug und ihren Vertragsbrüchen abzulenken. Fowler betonte, dass die Gegenseite bisher jeden Antrag verloren habe und nun versuche, ihre wachsenden Niederlagen mit einer unbegründeten Klage zu vertuschen. "Der Fall ist einfach: Die andere Seite hat meinen Mandanten um über 1,1 Millionen Euro betrogen und viele Millionen mehr an Schäden verursacht, weil sie die versprochenen Leistungen nicht erbracht haben", so der Anwalt. Beide Verfahren sind derzeit noch anhängig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Cube und Snoop Dogg präsentieren den Award für Best New Artist bei den BET Awards 2006 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg und Ice Cube performen beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg bei einem Footballspiel der Dallas Cowboys und der Pittsburgh Steelers