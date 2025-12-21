Ice Cube überrascht mit Cameo im "Anaconda"-Remake von 2025

Überraschung auf dem roten Teppich in Los Angeles: Ice Cube (56) tauchte am Samstag, 13. Dezember, bei der Premiere des neuen "Anaconda" völlig unerwartet auf – und bestätigte dabei seinen Cameo-Auftritt in der frischen, komödiantischen Neuinterpretation des Schlangen-Hits. 28 Jahre nach dem Original verriet der Schauspieler laut People gegenüber Reportern: "Es ist cool, ein Cameo zu machen, um es irgendwie zu einem vollen Kreis zu machen." Auf die Frage, warum er zugesagt habe, wurde er deutlich: "Als sie mich gefragt haben, als ich wusste, was für einen Film sie machen, bin ich sofort draufgesprungen. Ich dachte: 'Das ist etwas anderes. Es ist cool'." Die Neuauflage mit Jack Black (56) und Paul Rudd (56) startet am 25. Dezember in den Kinos, inszeniert von Tom Gormican.

Die Macher setzen auf eine Meta-Idee: Jack und Paul spielen zwei Freunde, die seit Kindertagen davon träumen, ihr Lieblingswerk "Anaconda" selbst neu zu drehen – bis eine echte Riesenanakonda auftaucht und das Chaos plötzlich lebensgefährlich wird. "Die Leute haben wahrscheinlich Spaß daran, wenn ich plötzlich auf der Leinwand auftauche", sagte Ice Cube laut dem Magazin People weiter. Jack nannte den Film "eine spannende Mischung aus Komödie und Horror" und versprach "die Thrill-Fahrt der Saison". Auch die Chemie am Set stimmte, wie Ice Cube betonte: Die Zusammenarbeit mit Paul sei "so viel Spaß" gewesen – für ihn sogar der Hauptgrund, das Projekt anzunehmen. Neben dem Duo sind unter anderem Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello und Steve Zahn dabei.

Das Original aus den 90er-Jahren, in dem auch Jennifer Lopez (56) und Jon Voight (86) mitspielten, gilt bis heute als Kultklassiker des Tierhorrorgenres. Für Ice Cube, der bereits seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Karriere in Film und Musik führt, stellt die Teilnahme an dieser Neuauflage einen nostalgischen Moment dar. Der Schauspieler, der mittlerweile über 30 Jahre verheiratet ist, lebt mit seiner Familie abseits des Rampenlichts, und solche Cameo-Rollen sind für ihn mittlerweile eine willkommene Abwechslung zum Alltag.

Imago Ice Cube bei der Weltpremiere von Anaconda, Dezember 2025

Getty Images Ice Cube beim Hip Hop 50 Live im Yankee Stadion in New York

Getty Images Ice Cube, Rapper und Schauspieler