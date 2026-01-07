Zehn Monate Krankenhaus: Snoop Doggs Enkelin durfte heim

Nach zehn langen, bangen Monaten auf der Neugeborenen-Intensivstation darf Snoop Doggs (54) Enkelin endlich nach Hause! Die Tochter des Rap-Superstars, Cori Broadus (26), teilte die freudige Nachricht über Instagram mit ihren Fans und konnte dabei ihre Emotionen kaum zurückhalten. "Sie ist zu Hause", schrieb die erleichterte Mama zu einem herzzerreißenden Foto, das sie mit ihrer Tochter beim Kuscheln im Bett zeigt. Die kleine Prinzessin kam bereits im Februar 2025 als Frühchen auf die Welt. Was als Routine-Arztbesuch begann, endete in einem medizinischen Notfall, als bei Cori das lebensgefährliche HELLP-Syndrom diagnostiziert wurde.

Cori dachte zunächst, sie hätte nur starke Bauchschmerzen. "Die Ärzte sagten mir, danke, dass Sie gekommen sind, und wenn ich noch ein paar Tage gewartet hätte, wäre es wirklich schlimm geworden", erinnerte sich die 26-Jährige an die dramatischen Stunden. Das Syndrom, das nur 0,1 bis 0,6 Prozent aller Schwangerschaften betrifft, kann in bis zu 25 Prozent der Fälle tödlich enden, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird. Für Cori, die seit ihrem sechsten Lebensjahr an der Autoimmunkrankheit Lupus leidet, war die Schwangerschaft ohnehin ein Risiko. "Die kleine Prinzessin kam mit sechs Monaten an. Ich habe geweint und geweint, ich habe verglichen und verglichen und mir selbst die Schuld gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte", schrieb die emotionale Mutter nach der Geburt. In ihren Stories ließ Cori ihre Community an den letzten Minuten im Krankenhaus teilhaben: Ihr Partner Wayne zieht der Winzling-Tochter vorsichtig ein frisches Outfit an, während Mama die Szene filmt, Kartons schließt und zum Abschied noch einmal durch das Zimmer schwenkt. "Wir hauen ab", sagt sie am Ende hörbar erleichtert.

Für Cori und Wayne ist es das erste Kind. Schon kurz nach der Geburt zeigte das Paar ein berührendes Schwarz-Weiß-Foto des winzigen Füßchens. Privat gelten Cori und der Unternehmer Wayne als eingespieltes Team, das gemeinsam durchhält, organisiert und dokumentiert. Nähe zur Familie spielt bei den Broadus eine große Rolle – gemeinsame Sonntage, spontane Küchenrunden und FaceTime mit den Großeltern gehören für die junge Mama genauso dazu wie die kleine Routine aus Fläschchen, Kuscheln und viel Hautkontakt. Jetzt beginnt ihr Leben zu dritt endlich zu Hause. Und Opa Snoop Dogg kann seinem Enkelchen endlich (Schlaf-)Lieder vorrappen.

Instagram / princessbroadus Cori Broadus und ihre Tochter sind endlich Zuhause

Instagram / princessbroadus Fuß von Cori Broadus' Baby

Getty Images Snoop Dogg und Cori Broadus