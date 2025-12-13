Snoop Dogg wird ehrenamtlicher Olympia-Trainer von Team USA

Rap-Ikone Snoop Dogg (54) hat einen weiteren Meilenstein seiner außergewöhnlichen Karriere erreicht: Er wird der erste ehrenamtliche Trainer des Teams USA für die Olympischen Spiele. Diese besondere Rolle beginnt bei den Winterspielen 2026, die in Cortina d’Ampezzo, Italien, stattfinden werden. Der Musiker wird die amerikanischen Athleten an der Seitenlinie unterstützen und als Motivator fungieren. Auf Instagram zeigte sich der Musiker begeistert: "Was für eine Ehre und ein Segen. Wer hätte das gedacht?? Danke Team USA."

"Dieses Team verkörpert das Beste, was Sport ausmacht: Talent, Herzblut und Einsatz. Wenn ich dem Team noch etwas mehr Liebe und Motivation geben kann, ist das für mich ein Gewinn", erklärte der Musiker laut der Zeitschrift People in einem Statement. Die Entscheidung, Snoop in diese außergewöhnliche Position zu berufen, kommt nicht von ungefähr. Mit seiner erfolgreichen Jugendliga zur Förderung von Football-Talenten hat der Künstler bewiesen, dass er nicht nur im Studio und auf der Bühne motivieren kann, sondern auch junge Sportler zur Höchstleistung anspornt. Zudem wird es im Rahmen der Spiele exklusive Team-USA-Artikel geben, deren Erlöse unter anderem in die mentale Gesundheit, die Ausbildung sowie das Training der Athleten fließen.

Die Rolle als Botschafter bei Olympischen Spielen ist für den Rapper kein Neuland. Bereits 2024 konnte er als Sonderkorrespondent bei den Spielen in Paris erste Olympia-Erfahrungen sammeln und dabei mit Charme und Humor die Zuschauer begeistern. Seine Auftritte fanden vor allem bei den amerikanischen Fans großen Anklang und ebneten ihm schließlich den Weg zu diesem neuen Kapitel. Als kreativer Tausendsassa und glühender Unterstützer des Sports ist Snoop somit nicht nur eine Bereicherung für die Athleten, sondern auch für die gesamte Olympiade.

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg bei der Abschlusszeremonie zu den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Sommerspielen im August 2024