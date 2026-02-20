Besuch in Loge der Queen: Snoop Dogg ist zutiefst gerührt

Snoop Dogg (54) ist großer Fan der britischen Royals – daraus machte der Rapper nie ein Geheimnis. Besonders die Queen Elizabeth (†96) eroberte sein Herz im Sturm. Deshalb war es ihm eine große Ehre, als er bei den Olympischen Winterspielen die royale Loge im Mailänder Opernhaus La Scala besuchen durfte. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er die Loge betreten darf, in der die Queen immer saß, meinte Snoop Dogg laut The Mirror begeistert: "Oh, wow, die Queen war meine Lady. Sie war meine Freundin." Die verstorbene Monarchin habe dem Musiker sehr geholfen, seinen Weg zu finden, und sei eine große Inspiration gewesen.

Besonders ein Moment ist Snoop Dogg wohl in Erinnerung geblieben. 1994 sollte er durch Großbritannien touren. Doch weil der 54-Jährige damals mit einer Mordanklage, die später fallengelassen wurde, konfrontiert war, wurden Stimmen laut, ihn auszuweisen und die Tour abzusagen. Die Queen sei diejenige gewesen, die das verhinderte. "Als sie versuchten, mich aus England auszuweisen, sagte die Queen, dass ihre Enkelkinder Snoop Doggy Dogg liebten und er nichts Unrechtes getan habe, also gab sie mir die Erlaubnis, hierzubleiben", erinnerte sich der US-Amerikaner 2024 im Interview mit Capital FM. Besagte Enkelkinder seien Prinz William (43) und Prinz Harry (41) gewesen. Snoop Dogg sei heute stolz darauf, so großen Einfluss auf die beiden gehabt zu haben.

Snoop Dogg und die Royals scheint neben der Liebe zur Musik aber auch die Liebe zu Olympia zu verbinden. Die Königsfamilie ist bekanntermaßen ein großer Unterstützer der Olympischen Spiele. Der Musiker hingegen wurde 2024 quasi zum inoffiziellen Maskottchen des Turniers in Paris. Er begleitete das Team USA bei fast allen Wettkämpfen und durfte sogar die olympische Fackel tragen. Die Winterspiele lässt Snoop sich ebenfalls nicht entgehen. Im italienischen Cortina d’Ampezzo unterstützt er die US-Athleten sogar als ehrenamtlicher Trainer und Motivator. "Was für eine Ehre und ein Segen. Wer hätte das gedacht? Danke Team USA", schwärmte er bei Instagram.

SIPA PRESS, Chris Jackson/Getty Images Collage: Queen Elizabeth und Snoop Dogg

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris