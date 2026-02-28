Stars lehnen die Hauptrolle in "American Psycho"-Remake ab

Im Jahr 2000 wurde die Horror-Komödie "American Psycho" mit Christian Bale (52) zum Kult. Bereits seit 2024 ist ein Reboot in Planung, doch so richtig scheint keine Bewegung in das Projekt zu kommen. Das scheint vor allem daran zu liegen, dass es immer noch keinen Hauptdarsteller gibt. Bret Easton Ellis (61), der Autor der Romanvorlage, erzählt nun in seinem "The Bret Easton Ellis Podcast", dass die meisten angefragten Schauspieler dankend ablehnten – und das aus gutem Grund. "Ein paar hochkarätige Darsteller, die ich namentlich nicht nennen kann, haben abgelehnt. Ich denke, vielleicht, weil sie nicht in die Fußstapfen von Christian Bale treten wollen", überlegt der Schriftsteller.

Für die Neuauflage von "American Psycho" sind der Drehbuchautor Scott Z. Burns und der Regisseur Luca Guadagnino (54) verantwortlich. Wie Bret preisgibt, überarbeitet Scott derzeit das bestehende Drehbuch und verfasst es neu, nachdem einige potenzielle Darsteller die erste Fassung abgelehnt hatten. Noch gibt es aber kaum Details, was die Fans des Klassikers im Remake erwarten wird. Laut Bret sei der neue Film aber nicht vergleichbar mit dem alten: "Soweit ich weiß, unterscheidet sich der Film völlig von Mary Harrons Film aus dem Jahr 2000. Es handelt sich um eine völlig andere Interpretation, die keinerlei Ähnlichkeit mit einem anderen Film haben wird."

In "American Psycho" spielt Christian Patrick Bateman. Dieser führt ein Leben, von dem viele träumen: Er ist erfolgreicher Broker, lebt im Luxus und kann sich alles leisten, was sein Herz begehrt. Er ist mit einer bezaubernden Frau verlobt, gönnt sich aber nebenbei auch noch den Nervenkitzel einer Affäre. Doch Patrick führt ein Doppelleben. Keiner weiß, dass er ein American Psycho ist, ein Mörder, dessen Taten immer brutaler und unkontrollierter werden. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, als der Polizist Detective Donald Kimball (Willem Dafoe, 70) Patricks Geheimnis langsam aufdeckt. Christian versetzte sich ganz in seine Rolle als Mörder bei Nacht hinein, was bei seinen Co-Stars anfangs aber für Irritation sorgte. Darsteller Josh Lucas erzählte Vanity Fair, dass er die Gestik und Mimik des Hollywoodstars erst für völlig übertrieben hielt, bis er erkannte, dass das Christians Schauspiel war.

Anzeige Anzeige

Imago Christian Bale als Patrick Bateman in "American Psycho", 2000

Anzeige Anzeige

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Maserati Bret Easton Ellis

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale, Januar 2001