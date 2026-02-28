Alexandru Ionel hatte fast keine Zeit für "Let's Dance"

Eigentlich sollte Alexandru Ionel (31) in der 19. Staffel Let's Dance nicht über das Parkett fegen. Stattdessen wollte sich der Profitänzer seinem eigentlichen Beruf als Zahnarzt widmen. Dann rief die Produktion der Tanzshow aber doch an, mit der dringenden Bitte, einzuspringen. Für Alexandru alles andere als einfach – mal eben zuzusagen, war für ihn eigentlich nicht möglich. "Das kann nicht funktionieren", sei sein erster Gedanke gewesen, wie er RTL verrät. Der Terminplan des gebürtigen Moldauers war bereits voll: Zweimal die Woche arbeitete er in einer Zahnarztpraxis mit bis zu zehn Patienten am Tag. Nebenbei unterrichtet er Studenten: "Ich hatte 15 Kurse ausgebucht, wo ich als Dozent Studierende unterrichte in verschiedenen Fakultäten."

Aber nicht nur beruflich war Alexandru komplett eingespannt. Zu Hause hat er drei Kinder, die ebenfalls was von ihrem Papa haben wollen – denn Mama Patricija (31) ist ebenfalls Profitänzerin bei "Let's Dance". Bevor der 31-Jährige also zusagen konnte, musste er erst einmal organisieren. Er habe mit seiner Frau und seinen Eltern gesprochen. Während er selbst skeptisch war, was seine Teilnahme bei "Let's Dance" betrifft, war sein Umfeld sich aber einig: Alexandru solle bloß teilnehmen und nach Möglichkeit auch gewinnen. "Geh, hol den Pokal und komm zurück!", sei die Ansage von seiner Familie gewesen.

Alexandru springt für Mika Tatarkin ein. Der Ausfall des Tänzers wurde vor wenigen Tagen bekanntgegeben, Grund ist eine Verletzung. "Leider hat Mika Tatarkin einen Anriss am Bizepsanker erlitten und kann in der 19. Staffel nicht antreten", gab die Show auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt. Die Fans reagierten zwar enttäuscht auf das Fehlen von Mika, freuten sich aber gleichzeitig über Alexandru. Seine Teilnahme wurde in dem Post direkt bekanntgegeben. Mika konnte den Fans aber die Sorge nehmen. Nach der Ankündigung meldete er sich im Netz: "Wundert euch nicht, dass ich gesund wirke – ich bin es auch!" Er sei zwar eingeschränkt, aber auf keinen Fall krank.

Imago Alexandru Ionel in der "Let’s Dance"-Staffel 2024

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

Instagram / mika_tatarkin Mika Tatarkin, Tänzer