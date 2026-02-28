Darum musste Harry Styles bei Beerdigung seiner Oma lachen

Harry Styles (32) hat jetzt einen ungewöhnlichen Moment während der Beerdigung seiner Großmutter preisgegeben. Der Musiker erzählte in der Show "Royal Court" von Brittany Broski von einer skurrilen Situation im Krematorium, die ihn zum Lachen brachte. Als der Sarg seiner Oma auf dem Band befördert wurde, lief im Hintergrund der Beatles-Song "The Long and Winding Road" – zu Deutsch etwa "Der lange und kurvenreiche Weg". "Und das brachte mich zum Lachen", erinnerte sich der Sänger an den für ihn denkwürdigen Moment. "Es fühlt sich so unpassend an", fügte Harry hinzu.

Die Gastgeberin hatte Harry zuvor auf seinen Song "Music for a Sushi Restaurant" angesprochen und wissen wollen, welche anderen Orte seiner Meinung nach ebenfalls einen Song verdienen würden. Seine überraschende Antwort: das Krematorium. "Ich mag Songs zu Feuerbestattungen wirklich sehr", sagte der Sänger und begründete seine Vorliebe mit der Erinnerung an die Beerdigung seiner Großmutter. "Und dann fing ich einfach an, über unangemessene Lieder für eine Einäscherung nachzudenken. ... Und da ging es los", erzählte der Grammy-Gewinner weiter.

Harry nutzte seinen Auftritt in der Show auch, um für sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" zu werben, das am 6. März erscheinen wird. Der Titel sei für ihn "wie ein Lebensmotto", wie er bereits zuvor verraten hatte. "Mit Liebe zu leben und sich mit Liebe durchs Leben zu bewegen und ab und zu eine Pause einzulegen, um Spaß zu haben, ist meiner Meinung nach eine wirklich gute Art, sein Leben anzugehen", erklärte der ehemalige One-Direction-Star. Er habe bei den Aufnahmen zu dem vierten Studioalbum "so viel Spaß" gehabt. Nach der Album-Veröffentlichung startet Harry im Mai seine "Together, Together"-Tour in Amsterdam, die ihn rund um den Globus führen wird.

Getty Images Harry Styles im September 2022

Getty Images Harry Styles bei der Beerdigung von Liam Payne, November 2024

