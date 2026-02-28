Romantische Vibes bei Kendall Jenner und Nicholas Galitzine?

Während der Mailänder Fashion Week tummeln sich zahlreiche Stars in der italienischen Modemetropole. Auch Kendall Jenner (30) lässt sich das nicht entgehen. Am Donnerstag besuchte das Model die Emporio-Armani-Show. In der Front Row hatte Kendall einen ganz besonderen Sitznachbarn, mit dem sie sich auffallend gut zu verstehen schien: Neben ihr saß der britische Schauspieler Nicholas Galitzine (31). Die beiden unterhielten sich angeregt und lachten zusammen – beides machte fast den Anschein eines Flirts. Nach der Fashionshow sollen Kendall und Nicholas laut Daily Mail zusammen auf der Armani Power Of You Party gewesen sein, wo sie auch gemeinsam für die Fotografen posierten.

Es ist nicht bekannt, ob der Kardashian-Spross und der "Masters of the Universe"-Darsteller sich schon länger kennen. Bilder, wie die von der Fashionshow, heizen aber sicherlich die Gerüchteküche an und geben Anlass, über einen romantischen Flirt zu spekulieren. Über Nicholas' Privatleben ist nicht viel bekannt – der Brite gilt noch als Newcomer. 2023 schaffte er dank der queeren Romantikkomödie "Royal Blue" den Durchbruch. Es folgten größere Projekte wie die historische Serie "Mary & George" sowie das romantische Drama "The Idea of You". International wurde Nicholas vor allem durch die Rolle von Prinz Robert im Prime Video-Remake von "Cinderella" an der Seite von Camila Cabello (28).

Ein Flirt zwischen Nicholas und Kendall könnte durchaus möglich sein. Immerhin ist die Tochter von Kris Jenner (70) seit geraumer Zeit Single. Ihre letzte öffentliche Beziehung war die zu Rapper Bad Bunny (31). Die beiden führten zwischen 2023 und 2024 etwa ein Jahr lang eine On-off-Beziehung, bis im September 2024 endgültig Schluss war. Danach wurden Kendall einige Flirts nachgesagt, unter anderem mit dem Basketballspieler Devin Booker (29). Die Romanze mit dem Sportler soll aber schon im Sommer 2025 beendet gewesen sein. Dabei kam heraus, dass das wohl nicht der erste Beziehungsversuch ist. "Die beiden führen seit Jahren eine On-off-Beziehung und vor Kurzem haben sie sich endgültig getrennt", erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Imago Nicholas Galitzine und Kendall Jenner bei der Emporio-Armani-Show während der Mailänder Fashion Week, Februar 2025

Getty Images Nicholas Galitzine, Schauspieler

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025