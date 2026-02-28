Paloma Faith kann Ende ihrer Schwangerschaft kaum erwarten

Paloma Faith (44) ist schwanger – und das ihrer Meinung nach wohl schon viel zu lang. Die Sängerin postete jüngst ein Video auf Instagram, in dem sie sich dem viralen Trend zur Schwangerschaft anschließt. "When this song come on let me see you get goin'. Baby mamas, this your song. Been pregnant for way too long. Now tell the DJ turn it on, yeah", heißt es im Lied, zu dem Paloma ihre Hüften schwingt und ihren Babybauch streichelt. "'Ich bin schon viel zu lange schwanger...' Das kann ich gut nachvollziehen", kommentiert sie das Video. In der Kommentarspalte wird sie noch deutlicher: "Ich habe mich noch nie so sehr von einem Musikstück verstanden gefühlt."

Mittlerweile befindet sich die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Vor wenigen Tagen gab Paloma ihren Fans einen Einblick. "Ich bin in der letzten Phase meiner Schwangerschaft. Es fällt mir schwer zu gehen, zu atmen, zu sitzen, aufzustehen und mich zu bewegen", gab sie zu. Zudem scheint sie den Alltag als Schwangere aufgrund äußerer Umstände gar nicht so richtig genießen zu können. "Außerdem trage ich jetzt den Unsichtbarkeitsumhang – den man als schwangere oder ältere Frau bekommt, wenn die Leute einen ignorieren oder unhöflich sind und man nicht versteht, warum. Es ist, als würde man nicht mehr zählen...", erklärt Paloma.

Über Ähnliches beschwerte sich die Musikerin bereits vor einigen Wochen auf Instagram. Einige Kommentare oder Gesichtsausdrücke, die sie im Laufe ihrer Schwangerschaft zu hören und zu spüren bekommt, verletzen sie ziemlich. "Manchmal runzeln die Leute die Stirn, weil sie denken, ich sei 'zu schwanger', um arbeiten zu gehen. Manchmal sagen Leute: 'Bist du sicher, dass es keine Zwillinge sind?'", berichtete die Britin und betonte: "Ich fühle mich danach 48 Stunden lang schlecht."

