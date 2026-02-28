Vanessas GNTM-Aus: Die Zuschauer sind hin- und hergerissen

Vanessa musste Germany's Next Topmodel bereits in der fünften Folge verlassen. Heidi Klum (52) war von der Leistung der jungen Kandidatin nicht überzeugt und hält sie zudem für noch zu jung für den anspruchsvollen Job als Model. Gründe für diese Annahme lieferte die damals 18-Jährige reichlich: Beim ersten Walk hatte sich Vanessa auf dem geraden Catwalk verlaufen, anschließend wollte sie ihre Schuhe direkt vor den Juroren ausziehen, weil diese schmerzten. Außerdem wirkte sie unsicher und bezeichnete sich selbst des Öfteren als "dumm", wofür sie jedoch nichts könne, wie sie betonte. Das frühe Aus der Kandidatin löste im Netz nun eine geteilte Reaktion aus.

Viele Zuschauer sind der Meinung, dass das Ausscheiden für Vanessa das Beste sei. "Ich glaube, für Vanessa ist es das Beste, zu gehen. Sie kann ja wirklich nix dafür, dass sie nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber ich glaube, sie lebt glücklicher, ohne dass sie immer wieder öffentlich durchgespielt wird. Wünsche der Maus alles Gute", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentierte: "Ich mochte Vanessa, aber gut, dass sie raus ist, ich finde, GNTM sollte nicht ab 18 sein, sondern ab 20." Doch während einige Vanessa in Schutz nehmen, freuen sich andere schlichtweg darüber, sie nicht länger in der Show sehen zu müssen. Während manche jubelnde Kommentare verbreiten, amüsieren sich weitere Zuschauer über Vanessas Offenbarung, dass sie ihr Aus wohl nicht hat kommen sehen.

Eines scheint jedoch sicher: Vanessa sorgte mit ihrer Anwesenheit für reichlich Unterhaltung. "Nanu? Hätte schon damit gerechnet, dass Vanessa weiterkommt. Allein wegen des Unterhaltungswertes", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentierte: "Aber könnte schon low key langweilig werden ohne Vanessa." Ob die verbliebenen Kandidatinnen diesen Unterhaltungswert ausgleichen können, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

ProSieben/Daniel Graf Kandidatin Vanessa in der fünften Folge von "Germany's Next Topmodel" 2026

ProSieben/Daniel Graf Vanessa, GNTM-Kandidatin 2026

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum bei GNTM 2026

