So war "Ein Hof zum Verlieben"-Dreh für Gitta Schweighöfer

Sat.1 startet am 2. März 2026 mit "Ein Hof zum Verlieben" eine brandneue Daily-Soap. Die Serie spielt am malerischen Bodensee und erzählt die Geschichte von Laura Albers, die unvermittelt einen Apfelhof erbt und dabei nicht nur mit dem Landleben, sondern auch mit Familiengeheimnissen, Neuanfängen und Gefühlen konfrontiert wird. Eine der zentralen Figuren an ihrer Seite ist Henriette Baum, die Mutter von Laura – gespielt von Gitta Schweighöfer. Bei der Premiere sprach sie mit Promiflash über ihre Eindrücke – und machte dabei deutlich, dass sie das Tempo der täglichen Produktion unterschätzt hatte. "Ich wollte so ein Projekt zum ersten Mal machen und ausprobieren, weil ich die Erfahrung noch nicht kannte." Die Arbeit am Set sei für sie sehr anstrengend gewesen. "Alle Achtung vor den Darstellern, die solche Projekte jahrelang machen", so Gitta.

Was den anstrengenden Dreh für Gitta letztlich erträglich – ja, sogar bereichernd – gemacht hat, war die Atmosphäre innerhalb des Teams. Gerade bei einem Format wie einer Daily-Soap, bei der unter enormem Zeitdruck produziert wird und kaum Spielraum für Fehler bleibt, ist ein gutes Miteinander wichtig. Gitta betonte, dass genau das bei „Ein Hof zum Verlieben" stimmte: Der Cast und die Crew seien zusammengewachsen und hätten auch abseits der Kamera eine echte Verbindung aufgebaut. "Wir waren eine sehr harmonische, gute Truppe und haben uns sehr unterstützt. Viel gelacht haben wir natürlich auch", erzählte sie Promiflash. Diese Energie dürfte dem fertigen Ergebnis zugutekommen – schließlich ist Chemie zwischen den Beteiligten etwas, das sich auf dem Bildschirm kaum vortäuschen lässt. Und genau das könnte einer der Gründe sein, warum die neue Sat.1-Produktion das Potenzial hat, das Publikum täglich vor den Fernseher zu locken.

Gitta spielt die Mutter der Hauptfigur Laura als echten Dreh- und Angelpunkt der Serie: präsent, unberechenbar und alles andere als das, was man gemeinhin unter einer Klischee-Oma versteht. Der Schauspielerin selbst war es wichtig, die Figur nicht in eine vertraute Schublade zu stecken. "Ich fand die Rolle einfach super. Und das ist halt (…) eine Oma-Rolle wieder. Ich habe das aber nicht so gespielt und durfte das auch nicht – also so eine Klischee-Oma, sage ich mal. Die (Figur) ist einfach verrückt", so Gitta mit einem Augenzwinkern. Mit Henriette Baum bringt sie einen Charakter auf den Bildschirm, der überrascht – und den man so schnell nicht vergisst.

Sat.1/Joyn Gitta Schweighöfer bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben"

Sat.1/Joyn Diana Staehly, Carlotta Truman und Gitta Schweighöfer bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Getty Images Matthias und Gitta Schweighöfer bei der Premiere von "Der Schlussmacher" in Berlin