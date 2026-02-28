Mary Cosby trotz Sohns Tod weiterhin bei "Real Housewives"

Mary Cosby wird trotz des plötzlichen Todes ihres Sohnes Robert Cosby Junior an den Dreharbeiten zur siebten Staffel von "The Real Housewives of Salt Lake City" teilnehmen. Wie Quellen aus der Produktion dem Portal TMZ berichten, hat die Realitydarstellerin die Entscheidung getroffen, vor die Kamera zurückzukehren, obwohl viele davon ausgegangen waren, sie würde nach dem tragischen Verlust eine Pause einlegen. Die Entscheidung, weiterzumachen, liege vollständig bei Mary selbst, betonen die Insider gegenüber dem Magazin. Die Show befindet sich derzeit noch in der Vorproduktionsphase, doch sobald die Kameras offiziell zu laufen beginnen, möchte die TV-Persönlichkeit dabei sein.

Laut den Informationen sieht Mary die Rückkehr zur Arbeit als eine Möglichkeit, in dieser unglaublich schmerzhaften Zeit etwas Struktur zu bewahren. Dabei stützt sie sich stark auf ihren Glauben und ihren engsten Kreis, wie die Quellen weiter erklären. Mary werde in dem Tempo an den Dreharbeiten teilnehmen, das sich für sie richtig anfühlt – das Produktionsteam mache ihr dabei keinerlei Druck. Nachdem Mary vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte, wurden die Dreharbeiten in dieser Woche zunächst verschoben. Zudem haben die anderen Cast-Mitglieder von "The Real Housewives of Salt Lake City" laut TMZ alle Streitigkeiten beiseitegelegt, um Mary in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Der 23-jährige Robert Junior war am vergangenen Montag verstorben, nachdem die Polizei in Salt Lake City zu einem Notfall gerufen worden war. Mary und ihr Mann Robert Senior hatten sich daraufhin in einem Statement zu Wort gemeldet und geschrieben, dass ihr geliebter Sohn "nach Hause zum Herrn gerufen" wurde. Die beiden finden Trost in ihrem Glauben und in dem Wissen, dass ihr Sohn nun in Frieden ist. Mary ist seit der ersten Staffel Teil der erfolgreichen Reality-Serie, die das Leben wohlhabender Frauen in Salt Lake City begleitet.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, "Real Housewives"-Bakanntheit

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

