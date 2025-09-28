Christian Bale irritierte Kollegen als "American Psycho"

Christian Bale (51) zählt heute zu den gefeiertsten Schauspielern Hollywoods, doch dieser Ruhm war keineswegs vorgezeichnet. Besonders bei den Dreharbeiten zu "American Psycho" sorgte seine Darstellung des Patrick Bateman für Kontroversen. Josh Lucas, der im Film Patricks Kollegen Craig spielte, gab später in einem Interview mit Vanity Fair zu, dass er von Christians Arbeit zunächst nicht überzeugt war. "Ich dachte wirklich, er ist schrecklich", berichtete Josh und erklärte, dass ihm Christians überzogene Gestik und Mimik anfangs falsch vorkamen. Regisseurin Mary Harron hingegen erkannte sofort, dass genau diese Ausdrucksweise perfekt zu ihrem Konzept passte.

Mary hatte eine klare Vision für ihre Satire, die laut Filmstarts bewusst kein klassischer Thriller sein sollte. Für sie war Christian der Einzige, der die ambivalente Figur mit all ihren Facetten verkörpern konnte – obwohl zuvor Stars wie Brad Pitt (61) und Leonardo DiCaprio (50) im Gespräch gewesen waren. Christian bereitete sich akribisch vor, trainierte fast täglich und feilte an seinem amerikanischen Akzent, um Patrick Bateman nicht nur äußerlich, sondern auch sprachlich glaubhaft darzustellen. "Ich dachte, es sei falsches Schauspiel. In Wahrheit war es eine brillante Entscheidung", erinnerte sich Josh.

Mit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2000 wurde Christian Bale schließlich mit seiner Rolle als psychopathischer "American Psycho" zur Ikone. Das Publikum war zugleich schockiert und fasziniert von der grotesken Mischung aus Humor und Abgründigkeit, die der Film transportierte. Für Josh Lucas, der heute offen seine Fehleinschätzung eingesteht, steht fest: Christian spielte schon damals auf einem Level, das andere kaum erreichten. Der Film markierte einen entscheidenden Wendepunkt in Christians Karriere und legte den Grundstein für seinen Status als einen der herausragendsten Charakterdarsteller seiner Generation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale, Januar 2001

Anzeige Anzeige

Josh Lucas im November 2019 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Bale bei einer Premiere in Hollywood, 2019