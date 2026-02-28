Rheuma? Ross Antonys Fans bangen um "Let's Dance"-Star

Endlich ist es soweit: Ross Antony (51) startet jetzt bei der RTL-Show Let's Dance in die neue Staffel, und seine Fans können es kaum erwarten, den 51-jährigen Entertainer über das Tanzparkett wirbeln zu sehen. Doch die Vorfreude wird laut Oe24 nun auch von Sorgen überschattet. Der beliebte Sänger hatte in einem früheren Interview angeblich gesundheitliche Probleme preisgegeben: "Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt", soll Ross laut Oe24 verraten haben. Was bei seinen Fans nun Besorgnis auslöste, hatte der Sänger jedoch bereits lange zuvor als "ein Haufen von Fake News" klar dementiert.

Bereits im Jahr 2024 stellte Ross in einem Gespräch bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach" klar: "Nein, das ist nicht wahr. Es ist nichts wahr. Das ist eine Geschichte, die erzählt wurde, weil meine Mutter Rheuma hat." Dabei klärte der Sänger auf, dass er in einem Interview lediglich gesagt habe, er "hoffe", dass er das nicht auch irgendwann bekommen werde. "Weil ich gesehen habe, wie schwierig das für meine Mutter in dem Alter ist", verriet er. Stattdessen hat sich Ross intensiv auf die Show vorbereitet. "Seitdem ich weiß, dass ich dabei bin, habe ich mein Fitnessprogramm etwas aufgestockt", betonte er zuvor.

Ross ist für seine unermüdliche Energie und sein strahlendes Lächeln bekannt, mit denen er seit Jahren das Publikum begeistert. Der Künstler, der als Inbegriff der Lebensfreude gilt, hat sich in der deutschen Unterhaltungsbranche längst einen Namen gemacht. Erst kürzlich bezeichnete er sich im Interview mit RTL selbst als Superfan der ersten Stunde und freute sich: "Ich habe richtig Lust, noch mal komplett aus meiner Komfortzone rauszuspringen." Heute Abend um 20:15 Uhr fällt bei "Let's Dance" auf RTL der Startschuss – und seine Fans werden gespannt verfolgen, wie sich Ross in der Show schlägt.

Anzeige Anzeige

Let's Dance, RTL Ross Antony bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ross Antony bei der "Beatrice Egli Show" in Berlin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ross Antony, Juli 2025