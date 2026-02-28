Samira Yavuz würde ihrer Tochter Nova eine Brust-OP erlauben

Samira Yavuz (32) hat in ihrer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" ein intimes Thema angesprochen: Schönheitsoperationen. Die Reality-TV-Darstellerin verriet dabei, dass sie ihrer Tochter Nova Skye Sya in der Zukunft eine Brustoperation nicht verbieten würde. "Wenn ich jetzt den Fall hätte, dass Nova später zu mir sagt, 'Mama, ich möchte Brüste', dann wäre ich die Letzte, die sagt, 'Das operierst du dir nicht'", erklärte sie offen. Samira begründete ihre Haltung damit, dass sie selbst wisse, wie es sich anfühle, wenn man sich in seinem Körper nicht wohlfühle. Sie wolle ihrer Tochter diese schwierige Erfahrung ersparen.

Die zweifache Mutter sprach in dem Podcast auch über ihre eigene Erfahrung mit dem Eingriff. "Ich bin nicht anti Schönheits-Ops, weil ich habe selber was an mir machen lassen. Ich wusste mit 13 Jahren, ich brauche eine Brust-OP, weil da ist gar nichts passiert", erzählte Samira. 2016 ließ sie sich schließlich die Brüste operieren und bereue die Entscheidung überhaupt nicht. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich darunter gelitten habe", gestand sie. Vor der Operation habe sie nicht einmal Bikinis oder Unterwäsche kaufen wollen, so unwohl habe sie sich gefühlt.

Trotz ihrer positiven Haltung gegenüber Schönheitseingriffen betonte Samira jedoch auch, dass jede Operation Risiken mit sich bringe. Die Influencerin machte damit deutlich, dass sie das Thema durchaus differenziert betrachtet und sich der möglichen Gefahren bewusst ist. Samira wurde einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt und ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juli 2024

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star