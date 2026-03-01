So viel verdienten Vanessa und Ina Borck mit Trennungsvideo

Vanessa (29) und Ina Borck (29) waren über Jahre hinweg ein echtes Dreamteam in der Social-Media-Welt. Das Paar, das verheiratet war und gemeinsam eine Tochter bekam, teilte sein Leben mit Millionen Followern im Netz. Doch mittlerweile haben sich die beiden getrennt – und auch diese schmerzhafte Nachricht machten sie in einem YouTube-Video öffentlich. Jetzt enthüllt Vanessa im Podcast "Baby got Business", wie viel Geld die beiden tatsächlich mit dem emotionalen Clip verdient haben: "Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger. Ich nenn' jetzt einfach mal so eine Zahl. Unser Trennungsvideo damals, das hat ja, glaube ich, zwei Millionen Aufrufe gehabt. Damit haben wir – ich will nicht lügen – 12.000 Euro verdient."

Vanessa betont in dem Podcast zudem, dass die Werbeeinnahmen sogar noch deutlich höher hätten ausfallen können. "Wir hatten einen schlechten TKP", fügt die Let's Dance-Kandidatin hinzu. Der sogenannte Tausend-Kontakt-Preis beschreibt, wie viel Geld Werbetreibende zahlen, damit ihre Anzeige 1.000 Mal ausgespielt beziehungsweise angesehen wird. Je höher dieser Wert, desto lukrativer ist ein Video für die Creator. Im konkreten Fall bedeutete das: Bei einem besseren TKP hätten die zwei Social-Media-Bekanntheiten spürbar mehr mit dem Clip verdienen können. Dabei erzielte das Video enorme Reichweite, bewegte ihre Community stark und wurde millionenfach geklickt sowie intensiv kommentiert.

Im Trennungsvideo, das die beiden im September 2024 auf YouTube veröffentlichten, sprachen Vanessa und Ina sehr offen über die Gründe für das Liebes-Aus. "Wir waren nicht immer glücklich zusammen", gestand Vanessa damals. Sie berichtete, dass sie und ihre Frau eher in eine Freundschaft hineingerutscht seien und die Romantik verloren gegangen sei. Obwohl sie schon länger gespürt hätten, dass es nicht mehr passt, habe ihnen der Mut für einen klaren Schnitt gefehlt. Die Social-Media-Stars betonten im Video unter Tränen, dass sie trotzdem weiterhin gute Freunde bleiben wollen und gemeinsam für ihre Tochter da sein werden.

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi