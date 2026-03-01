Neuer Film: Fotos zeigen Kim Kardashian als Vegas-Showgirl

Kim Kardashian (45) verwandelte sich jetzt in ein echtes Vegas-Showgirl. Am Set ihres neuen Films "The Fifth Wheel" wurde die Reality-Ikone nun in Los Angeles in einem spektakulären, mit Juwelen besetzten Korsett-Bodysuit in Schwarz und Rot gesichtet. Dazu trug sie roten Federkopfschmuck, einen mit Edelsteinen verzierten Choker und auffälliges Rouge auf den Wangen. Zwischen den Takes zog sich der TV-Star einen grauen Bademantel über und schlenderte in Ugg-Style-Pantoffeln mit dem Handy in der Hand über das Gelände. Kim ist bei der Komödie zudem auch als Produzentin an Bord, wie Page Six berichtet.

In dem von "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (50) inszenierten Film geht es um einen wilden Trip nach Las Vegas. Laut Page Six dreht sich die Handlung um eine Gruppe alter Schulfreunde, die bei einem gemeinsamen Vegas-Wochenende wieder zueinanderfinden wollen – bis eine Außenseiterin, gespielt von Kim, dazwischenfunkt. Die Clique muss sich daraufhin mit verpatzten Lebensentscheidungen, chaotischen Beziehungen und bröckelnden Freundschaften auseinandersetzen. Neben Kim stehen unter anderem Nikki Glaser (41), Brenda Song (37), Will Ferrell (58), Fortune Feimster, Casey Wilson (45) und Jack Whitehall (37) vor der Kamera.

Für Kim reiht sich der Showgirl-Auftritt in eine ganze Serie neuer Schauspieljobs ein. Die vierfache Mutter wirkte bereits 2023 in der zwölften Staffel von Ryan Murphys (60) Erfolgsreihe "American Horror Story" mit und stand im vergangenen Jahr mit Stars wie Naomi Watts (57), Sarah Paulson (51), Glenn Close (78) und Niecy Nash für die Anwaltsserie "All's Fair" vor der Kamera. Obwohl die Serie von Kritikern gemischt bewertet wurde, ist laut Page Six bereits eine zweite Staffel geplant, und Kim soll sogar noch an einer weiteren Serie arbeiten. Fans dürfen sich also auf gleich mehrere neue TV-Projekte der Reality-Ikone freuen.

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

Getty Images "All's Fair"-Cast bei der Weltpremiere der Hulu-Serie in Los Angeles