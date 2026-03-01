Im Schlaf: Katja Krasavices Penthouse ist beinahe abgebrannt

Katja Krasavice (29) hat in der Nacht zum 1. März eine Schocksituation erlebt. Die Rapperin meldet sich auf Instagram mit einer beunruhigenden Nachricht bei ihren Fans und offenbart, dass ihr Penthouse in Berlin beinahe in Flammen aufgegangen sei. "Mein Penthouse ist heute Nacht, als wir geschlafen haben, fast in Feuer aufgegangen. Hier sieht es ganz schlimm aus", schreibt sie sichtlich mitgenommen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jenny, die extra nach Berlin gekommen war, um sie zu unterstützen, wurde Katja hustend durch den Rauch geweckt. Auf TikTok teilt die Musikerin zudem ein Video, das das Ausmaß der Situation zeigt.

In dem Video sind verrußte Wände und Gardinen zu sehen. "Das ist kein Spaß. Wir sind heute hustend vom Rauch geweckt worden und ich bin immer noch unter Schock. Meine Gardinen, meine Wände – alles ist voll mit Ruß", erklärt Katja. Der Grund für den Beinahe-Brand: Die beiden Frauen hatten am Vorabend Kerzen angezündet und ein Räucherritual durchgeführt, um "schöne Energien" zu schaffen. "Da ich todes ADHS habe, habe ich vergessen, drei Kerzen auszumachen und wir hätten hier fast alles niedergefackelt", gibt sie zu. Trotz des Schrecks zeigt sie sich erleichtert: "Bin wirklich dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist und nichts gebrannt hat."

Die 29-Jährige hatte ihre Freundin Jenny extra nach Berlin eingeladen, um emotionale Unterstützung zu erhalten. Die Rapperin befindet sich gerade in einer schwierigen Lebensphase, nachdem ihre Beziehung nach sieben Jahren zu Ende gegangen ist. "Meine beste Freundin Jenny ist gerade nach Berlin zu mir gekommen, weil ich meine Trennung nach sieben Jahren Beziehung verarbeiten muss", verrät sie in dem Video. In ihrer Beziehung sei viel Schlimmes passiert, weshalb das Räucherritual für positive Energien sorgen sollte. Die beiden Frauen waren nach dem Vorfall sichtlich erschüttert. "Wir waren wirklich komplett am Boden und geschockt", berichtet Katja.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Februar 2026

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025