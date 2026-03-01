So hoch sollen die Gagen der "Let's Dance"-Juroren sein

Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) sitzen bereits seit 2013 gemeinsam in der Jury von Let's Dance – und das wird offenbar noch eine ganze Weile so bleiben. Die drei Juroren gaben bereits vor der vergangenen Staffel bekannt, dass ihre Verträge mit RTL vorzeitig um mehrere Jahre verlängert wurden. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigten sie, dass sie mindestens bis 2027 an den Sender gebunden sind. "Ein solcher Schritt ist für mich ein echter Vertrauensbeweis von RTL gegenüber uns dreien", sagte Jorge damals. Wie hoch die Gagen der drei Stars dabei ausfallen, ist offiziell Verschlusssache. RTL gibt traditionell keine Details zu Vertragsverhandlungen oder konkreten Zahlen bekannt. Die Bild-Zeitung berichtet jedoch von siebenstelligen Gagen pro Jurymitglied und schätzt die Gesamtkosten für das Trio auf rund drei Millionen Euro pro Jahr. RTL greift für die Kontinuität somit tief in die Tasche.

Künstlermanager Oliver Wirtz Brito, der unter anderem Jorge vertritt, verriet gegenüber dem Branchenmagazin DWDL, dass es in der Vergangenheit eine Transparenzoffensive zwischen den drei Juroren gegeben habe. Die Stars sollen demnach die Gehälter der jeweils anderen kennen. Motsi, Joachim und Jorge gehen somit vollkommen offen miteinander um. "Eher wird 'Let's Dance' eingestellt, als dass die Jury verändert wird", betonte der Manager. Ganz ähnlich äußerte sich Joachim Llambi. Er sagte: "Wir sind zwar sehr unterschiedlich von den Charakteren her, aber trotzdem eine Einheit. Die Jury wird bei uns nicht gewechselt wie eine Unterhose."

Die Konstanz der drei Juroren ist bemerkenswert im schnelllebigen Showgeschäft, in dem Besetzungen sonst häufig wechseln. Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL, bezeichnete das Trio sogar als die "am längsten" amtierende "Jury einer Unterhaltungsshow weltweit". Dass sich die drei gerne mal necken – etwa wenn Joachim über die schrillen Looks von Jorge lästert –, sei laut DWDL nur freundschaftlicher Spaß. "Wenn ich es vorher wüsste, würde ich womöglich gar nicht kommen", scherzte Joachim über den Kleidungsstil seines Kollegen und fügte hinzu: "Manchmal erschrecke ich mich regelrecht, wenn er aus seiner Garderobe kommt." Hinter den Kulissen, so betonen Beteiligte, funktioniert das Miteinander seit Jahren reibungslos – eine Basis, auf der das Trio nun weiter gemeinsam durch die nächsten Staffeln gehen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige Anzeige

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"