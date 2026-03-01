30 Jahre später: Streit um Robbie Williams' Megahit "Angels"

Fast drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von "Angels" flammt der Streit um den Megahit von Robbie Williams (52) erneut auf. Der irische Songwriter Ray Heffernan, der Robbie im vergangenen Jahr verklagt hatte, hat sich jetzt auf TikTok zurückgemeldet und erhebt erneut Anspruch auf den Song. Ray behauptet, er habe "Angels" ursprünglich geschrieben, bevor Robbie den Track 1997 veröffentlichte und damit weltberühmt wurde. Robbie hat zwar in der Vergangenheit bestätigt, dass er mit Ray eine Demo aufgenommen hatte, betont jedoch, dass er das Lied später gemeinsam mit Guy Chambers stark umgeschrieben habe. Vor der Veröffentlichung kaufte der Sänger die Rechte an dem Song für 8.500 Euro von Ray ab.

Ray, der erst 23 Jahre alt war, als er seine Rechte verkaufte, fühlt sich heute betrogen und behauptet, er habe den Deal "unter falschen Voraussetzungen" abgeschlossen. In seinen TikTok-Videos erzählt er, dass ihm zunächst 2.800 Euro angeboten wurden und der Betrag auf 8.500 Euro erhöht wurde, als er darum bat, als Co-Autor genannt zu werden. Ausgelöst wurde die erneute Welle der Empörung durch ein aktuelles Interview mit Robbie bei BBC Radio 2, in dem der Musiker über sein Debütalbum "Life Through A Lens" sprach. Er erklärte, dass er mit Guy in weniger als zwei Wochen das gesamte Album geschrieben habe und dass "Angels" ihm die Karriere gerettet habe, nachdem sein Album zunächst nur 33.000 Kopien verkauft hatte und er kurz davor stand, von seinem Label fallen gelassen zu werden.

Ray lernte Robbie 1996 in seiner Heimatstadt Dublin während der Weihnachtsfeiertage kennen. Der Songwriter spielte dem ehemaligen Take That-Mitglied den Song im Haus seiner Mutter vor, bevor die beiden eine erste Version aufnahmen. Ray hatte das Lied geschrieben, nachdem seine Partnerin eine Fehlgeburt erlitten hatte. Robbie, der mit seinem neuen Album "Britpop" Chart-Rekorde gebrochen hat, betonte, dass er den Song stark überarbeitet habe und unter anderem den ikonischen Refrain "And through it all, she offers me protection" hinzugefügt habe. "Angels" wurde 2005 bei den Brit Awards zum besten britischen Song der vergangenen 25 Jahre gewählt und im selben Jahr als der Song ausgezeichnet, den die meisten Briten bei ihrer Beerdigung spielen lassen würden.

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

Getty Images Robbie Williams, Sänger